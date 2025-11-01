El estreno de la segunda temporada de El 1% arrasa con un 16% de share y 1.185.000 espectadores de media

La segunda temporada de El 1%, el formato presentado por Arturo Valls, se ha estrenado por todo lo alto este miércoles por la noche en Antena 3 obteniendo un 16% de share y consiguiendo una media de 1.185.000 espectadores.

El programa ha logrado ser líder con su máxima cuota histórica y ha arrasado frente a sus rivales, a los que ha superado en +8 y +5,7 puntos. Además, cabe destacar que entre los jóvenes ha conseguido firmar un 28,9% de share.

Antena 3 continúa arrasando y ha reforzado su liderazgo en octubre. La cadena prolonga su posición como televisión líder ya durante quince meses seguidos con un 13% de cuota de pantalla. Además, alcanza su mejor octubre en tres años y sigue liderando sobre todos sus competidores.

Con respecto al Prime Time, Antena 3 continúa imbatible con un 14,1%, la franja de máxima audiencia y más valorada por los anunciantes, distanciándose de su competidor privado en +5,2 puntos, la mayor ventaja desde marzo de 2023, y de la cadena pública en +1,5 puntos.