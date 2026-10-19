Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del devastador temporal que azota el Levante

La DANA Adam ha arrasado en varios puntos de España durante las últimas 48 horas. Se han calculado más de 700 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia o Alicante, donde se ha ordenado el confinamiento de 850.000 personas.

El temporal ha dejado al menos dos fallecidos, uno en Valencia y otro en Cataluña. Un escenario trágico que pone en alerta máxima a varias comunidades.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a los puntos más afectados por el temporal y hablamos con varios afectados y confinados en sus casas. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!