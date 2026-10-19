ÚLTIMA HORA
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, te contamos la última hora del devastador temporal que azota el Levante
Las autoridades han ordenado el confinamiento del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante a causa del temporal. Varios pueblos han quedado inundados, ríos desbordados y las lluvias ya han dejado al menos dos fallecidos.
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La DANA Adam ha arrasado en varios puntos de España durante las últimas 48 horas. Se han calculado más de 700 litros por metro cuadrado en zonas de Valencia o Alicante, donde se ha ordenado el confinamiento de 850.000 personas.
El temporal ha dejado al menos dos fallecidos, uno en Valencia y otro en Cataluña. Un escenario trágico que pone en alerta máxima a varias comunidades.
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a los puntos más afectados por el temporal y hablamos con varios afectados y confinados en sus casas. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!
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