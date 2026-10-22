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Víctima de la estafa de WhatsApp del falso concurso de baile: "Me lo mandó una amiga y me fie"

Inés de Miguel ha caído en la estafa de WhatsApp que invita a pinchar en un enlace para votar en un falso concurso de baile. Según cuenta, lo recibió por parte de uno de sus contactos y no sospechó porque estaba muy bien redactado.

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La última tendencia en 'phishing' o estafas virtuales llega por WhatsApp. Aparentemente es uno de nuestros contactos quien envía un mensaje pidiendo que votes a la hija de unos amigos en un concurso de baile. El mensaje está perfectamente redactado y te lleva a pinchar en un enlace.

El link te pide que insertes tu número de teléfono y un código y, si accedes, automáticamente los estafadores se meten en tu teléfono y envían el mismo mensaje a tus contactos como si fueras tú. Algo en lo que han caído cientos de personas.

Una de las víctimas ha sido Inés de Miguel, una mujer que recibió el mensaje por parte de una de sus amigos. "Estaba bien redactado y me tocó la fibra con el tema de la niña y el baile", afirma, "me pilló en un momento con la guardia baja, no lo pensé".

Tras pinchar en el enlace, su teléfono comenzó a mandar el mismo texto en cadena a sus contactos: los estafadores ya se estaban haciendo pasar por ella. "Me quedé en shock, mandé un audio a todos explicando que no era yo, pero algunos no lo vieron", señala.

El mensaje está dando la vuelta al mundo y muchas personas ya han caído. ¡Dale al play para escuchar a una de sus víctimas y evitar caer!

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