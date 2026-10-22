María, despedida por fichar 45 veces en sitios diferentes: "Es mentira, me han echado por estar de baja"

María tiene 60 años y ha pasado 18 en una empresa de la que la han despedido. Se trata de una empresa de limpieza que sostiene que María ha fichado 45 veces desde un lugar distinto al de su puesto de trabajo.

Por su parte, María denuncia que las acusaciones de la empresa son falsas y que la han despedido por estar de baja. "Al mes de estar de baja me llegó un burofax completamente irreal", afirma. En el documento no solo alegaban irregularidades en el fichaje, sino también un servicio deficiente.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha respaldado a la empresa, pese a que los testigos y vecinos de María declararon a su favor, afirmando haberla visto trabajar en su puesto y horario establecido.

Ahora, María está en paro y denuncia que, cuando termine su baja laboral, deberá encontrar un trabajo nuevo a una edad avanzada. ¿Logrará encontrar un nuevo puesto?