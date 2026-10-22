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Joan Guirado y Tania Sánchez discrepan sobre las protestas: "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía"

La exdiputada de Podemos critica las cargas policiales que considera desproporcionadas y recuerda que las manifestaciones no necesitan autorización previa, mientras el periodista de ABC reclama más actuación de los delegados del Gobierno para evitar enfrentamientos.

Joan Guirado y Tania Sánchez discrepan sobre las protestas: "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía"

Joan Guirado y Tania Sánchez discrepan sobre las protestas: "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía"

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Alejandro Hergon
Publicado:

Tania Sánchez y Joan Guirado han protagonizado un intercambio de opiniones en La Mesa sobre la gestión de las protestas y los disturbios registrados durante distintos actos políticos. Mientras Tania ha defendido el derecho a la protesta y ha cuestionado algunas actuaciones policiales, Joan ha puesto el foco en la responsabilidad de los delegados del Gobierno a la hora de prevenir enfrentamientos.

Tania Sánchez cuestiona las cargas policiales

Tania ha señalado que, al hablar de las movilizaciones en Francia, se han mostrado especialmente las imágenes de violencia, mientras que han tenido menos presencia las de miles de personas que salen a la calle para defender sus derechos. También ha aludido a las protestas de los profesores en Madrid para cuestionar la respuesta policial.

"Siempre en toda protesta [...] hay actores violentos que se cuelan en protestas que no son violentas", ha explicado. A su juicio, algunas actuaciones para disolver concentraciones son desproporcionadas. "La violencia no es una herramienta ni para la ciudadanía ni para la policía", ha sentenciado.

Joan Guirado reclama más actuación de los delegados del Gobierno

El periodista de ABC ha defendido que los delegados del Gobierno tienen la función de prevenir estos enfrentamientos y ha apuntado a la posibilidad de evitar manifestaciones de signo contrario a una distancia prudencial. Tania le ha respondido que "en este país las manifestaciones no están sujetas a autorización, porque es un derecho fundamental", aunque ha reconocido que pueden recomendarse cambios de recorrido para evitar confrontaciones.

Guirado ha insistido en que, a su juicio, los delegados del Gobierno están dejando de intervenir en la toma de decisiones. Durante el intercambio, Susana Díaz ha puntualizado que lo ocurrido en A Coruña no tiene relación con esa cuestión.

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