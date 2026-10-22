Avance exclusivo de La Voz: Sergio busca una de las últimas plazas con un tema de Alejandro Sanz

Este viernes, La Voz vive su última noche de Audiciones a ciegas. Los equipos están a punto de completarse y Melendi, Lola Índigo, Mika y Pablo López tendrán que elegir las últimas voces con las que afrontarán las Batallas.

Uno de los protagonistas será Sergio, que se subirá al escenario acompañado de su guitarra para interpretar ‘Siempre es de noche’, de Alejandro Sanz.

Pablo López no tarda en reaccionar: "Qué temazo, tío", dijo el malagueño con la canción de su amigo.

El talent se enfrenta a una de las actuaciones más importantes de su vida con una canción muy especial. Los huecos están contados y conseguir un sitio en uno de los cuatro equipos es cada vez más complicado.

¿Conseguirá Sergio conquistar a los coaches y hacerse con una de las últimas plazas de La Voz?

Descúbrelo este viernes, a las 22:00 horas, en Antena 3 y atresplayer.