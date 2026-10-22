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Ana, vecina de Oliva, se emociona al recordar el paso de la DANA Adam: "Lo más importante lo he perdido"

Los estragos de la DANA Adam continúan afectando a cientos de municipios del Levante. Muchos pueblos de Valencia o Alicante están anegados y algunos recuperan poco a poco los suministros.

Ana

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La DANA Adam ha dejado graves estragos en varias zonas del Levante peninsular. Valencia o Alicante se han llevado la peor parte, donde en apenas 24 horas cayeron más de 600 litros por metro cuadrado en algunos municipios.

Oliva, un municipio valenciano, ha sido uno de los más afectados por la DANA. Allí, los vecinos llevan cuatro días sin agua y los suministros comienzan a restablecerse, aunque el agua no se puede utilizar para cocinar ni beber.

Ana es una vecina de Oliva que lo ha perdido todo en la DANA. Según nos cuenta, ni ella ni su marido se dieron cuenta de lo ocurrido y tuvieron que salir corriendo de casa. "Me podía haber ahogado", afirma, "me llevé hasta las fotos".

Ahora, la casa de Ana está llena de fango y, mientras intentaba limpiar, se ha roto un brazo por el lodo. "No había ambulancias y me tuvieron que llevar los vecinos", asegura.

Los vecinos de Oliva tratan de volver a la normalidad tras una DANA que ha dejado pérdidas millonarias. Una riada que será difícil de superar para muchos vecinos.

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