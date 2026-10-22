El menor de la pedrada que ha dejado en coma a un conductor se entregó obligado por sus padres: "Se negó a declarar"

Fernando, un hombre de 42 años y dos hijos, conducía por una carretera entre Madrid y Toledo cuando le cayó un bloque de hormigón en la luna del coche. La piedra impactó sobre su mandíbula y su pecho, dejándole en coma y con un pronóstico muy grave.

Fue un menor de edad, un joven de 16 años, quien lanzó la piedra desde un puente. Este lo hacía como divertimento y, según los vecinos de la zona, no era la primera vez que un grupo de chicos hacía algo así. "No es nuevo", afirman recordando casos anteriores.

El menor se ha entregado a la policía obligado por sus padres. Este fue a prestar declaración acompañado por su madre, aunque finalmente terminó negándose. "Una vez que reconoce que es el autor de la pedrada, se niega a declarar", advierte Carlos Quílez.

La Guardia Civil ha puesto el asunto en manos de la Fiscalía de Menores, mientras Fernando continúa debatiéndose entre la vida y la muerte.