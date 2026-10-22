Susana Díaz, crítica con la foto de Ayuso y Milei: "Una foto peor no le podía venir al Partido Popular"

Susana Díaz ha criticado en La Mesa la fotografía de Isabel Díaz Ayuso con Javier Milei. La senadora socialista considera que la imagen llega en un momento complicado para el presidente argentino, al que ha relacionado con la polémica por la presunta corrupción de su jefe de Gabinete y los recortes mencionados durante el debate.

Susana Díaz cuestiona la imagen de Ayuso con Milei

"Creo que una foto peor no le podía venir al Partido Popular", ha afirmado Díaz, que también ha reprochado a Milei sus descalificaciones al presidente del Gobierno y a los medios de comunicación. Como ejemplo, ha mencionado los ataques dirigidos a una periodista, a la que, según ha señalado, llamó "cortita intelectualmente, mediocre".

Para la socialista, el comportamiento del mandatario argentino representa el modelo político al que miran Ayuso y Santiago Abascal.

Susana Díaz acusa a Abascal de evitar la foto con Milei

La senadora socialista también ha analizado la estrategia de Santiago Abascal durante la visita del presidente argentino. Según Díaz, el líder de Vox habría organizado su agenda con varios mítines y se habría desplazado lejos para evitar coincidir con Milei.

"Si lo que ha hecho Abascal es de manual", ha afirmado la expresidenta andaluza, que ha explicado que, por experiencia propia, cuando un político quiere evitar una foto, puede organizar un acto lo más lejos posible del lugar donde le esperan los medios. Díaz ha interpretado así que Abascal supo cómo esquivar esa imagen.