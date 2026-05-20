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Víctima de la estafa de los falsos revisores del gas: "Me cobraron por una pieza que estaba bien y un seguro que no necesitaba"

Fingiendo ser revisores del gas, unos estafadores manipularon el regulador de la bombona haciéndole creer que tenía varias averías. Así, lograron que Vanessa contratara unos servicios que no necesitaba.

Falso revisor del gas

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Hay que tener cuidado con las revisiones del gas, ya que se han convertido en un filón para los estafadores. Cada vez más personas se visten de técnicos para meterse en casas ajenas, manipular los contadores y convencer de contratar servicios que en realidad no se necesitan y que pueden ser auténticas chapuzas.

Es lo que le ocurrió a Vanessa, que dejó pasar a dos hombres que fingían ser revisores del gas. "El problema es que yo estaba esperando a los verdaderos revisores y cuando vinieron ellos, les dejé pasar", confiesa. Estos manipularon su contador, haciéndole creer que necesitaba cambiar el tubo y la bombona, que en realidad estaban en perfecto estado: "Me cobró por una pieza que estaba bien".

Además, aprovechando la urgencia de Vanessa y el miedo, la convencieron para contratar un seguro que tampoco necesitaba. "Fueron 100 euros el seguro y 50 la supuesta pieza", afirma Vanessa.

Vanessa terminó haciéndoles un Bizum de 150 euros por los servicios, ya que alegaron que no tenían datáfono y ella no disponía de efectivo. Sin embargo, a las pocas horas se dio cuenta de que había sido víctima de una estafa y de que no era la única que había caído en el pueblo.

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