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Cruz Morcillo, sobre el auto de la imputación de Zapatero: "Está muy bien fundamentado por un juez que no va a arruinar su prestigio"
El expresidente del Gobierno está siendo investigado como presunto cabecilla de una red criminal. Este ha sido relacionado con presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
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José Luis Rodríguez Zapatero ha revolucionado el país, convirtiéndose en el primer presidente imputado en tiempos de democracia en España. El motivo: se le acusa de utilizar sus contactos políticos para ayudar a diferentes empresas, entre ellas la aerolínea Plus Ultra, a cambio de comisiones ilegales.
Sus hijas, Alba y Laura, también están en el foco mediático. Estas fundaron una empresa de marketing y comunicación que en tan solo cinco años ha facturado un millón de euros. Una actividad que ha resultado sospechosa para la justicia, también relacionada con Plus Ultra.
Nuestra colaboradora Cruz Morcillo ha podido leer el auto de 85 páginas de la imputación de Zapatero y asegura que está "muy bien fundamentado". "Es un juez de la Audiencia Nacional que no va a arruinar su prestigio", señala.
Varios miembros de la UDEF han accedido al domicilio de Zapatero en busca de pruebas. Unos movimientos que han alertado a los vecinos de la zona, que aseguran que son una familia muy discreta.
Pese a las pruebas que comienzan a salir a la luz, el PSOE y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez siguen creyendo en la inocencia de Zapatero. Un hecho insólito que nunca se había vivido en la política de nuestro país.
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