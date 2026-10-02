Verónica Hidalgo se pronuncia tras hallarse drogas en su domicilio: "No estoy ni imputada ni investigada"

Juan Andrés González, el marido de Verónica Hidalgo, lleva más de cinco meses en prisión preventiva por un presunto delito de organización criminal y blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas.

En Y ahora Sonsoles, desvelamos que durante el registro de su domicilio tras el que se detuvo a Juan Andrés, la policía encontró pruebas que le incriminarían. Entre otras cosas, se encontró más de un kilo de hachís en el congelador de la pareja.

Pese a que según Jorge García Badía afirmó que Verónica fue citada como investigada no detenida tras encontrar hachís en su congelador, esta se ha pronunciado al respecto. "Solo puedo decir que no estoy ni imputada ni investigada", señala, "fui allí a ver a mi marido voluntariamente, ni declaré ni nada".

Verónica sostiene que no sabe nada sobre la droga que se encontró en su casa y defiende la inocencia de su marido. ¡Dale al play para escucharla!