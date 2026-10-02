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Manifestantes de la Puerta del Sol, tras el rechazo de los decretos: "Vamos a seguir aquí hasta la huelga general"

Junts tumba los decretos propuestos por el Gobierno para tratar de atajar la crisis de la vivienda. Una decisión que ha generado un gran descontento en las calles y especialmente en la acampada de la Puerta del Sol.

Puerta del Sol

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

La crisis de la vivienda se agrava tras el rechazo de los dos decretos propuestos por PSOE y Sumar. Junts ha votado "no" a su aprobación y, junto al Partido Popular y Vox, afirman que las medidas no ponen solución al problema de la vivienda.

Desahucio

Pese a que las medidas han generado debate, muchos esperaban que pudieran aliviar mínimamente la crisis. Una esperanza que parece haberse diluido tras el pleno del Congreso.

Se tumban los decretos, pero la acampada en la Puerta del Sol en protesta a la crisis continúa. "Lo sabíamos, pero nos sigue decepcionando, esto no era lo que queríamos", advierte Valeria, una de las jóvenes de la acampada.

Continúa llegando gente con su tienda de campaña y los manifestantes no parecen dispuestos a irse. "Vamos a seguir luchando hasta la huelga general", afirma Valeria, "por eso vamos a seguir aquí".

Esta misma noche se ha convocado una manifestación en el centro de Madrid para exigir soluciones al Gobierno. ¿Hasta cuándo se alargará la acampada?

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