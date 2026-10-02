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Manolo Royo recuerda los 55 días que estuvo en coma: "No sé qué es estar en coma, solo sé que me moría"

El humorista que conocimos hace cinco décadas recuerda los 55 días de pesadilla que vivió: dos infartos, una embolia pulmonar, un ictus y un coma.

Manolo Royo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Manolo Royo es uno de los humoristas más famosos de nuestro país. Durante los años 90, su rostro se coló en la pequeña pantalla, pero en las Navidades de 2021 su vida dio un vuelco.

Tras ponerse la tercera dosis de la vacuna contra el Covid, Manolo comenzó a sentirse mal e ingresó en el hospital. Allí, y antes de que los médicos dieran con el diagnóstico, Manolo entró en un coma en el que estuvo dos meses.

"En la UVI, antes de perder el conocimiento, fui consciente de que me estaba muriendo", afirma Manolo. Durante aquellos días en coma, el humorista sufrió dos infarto, una embolia pulmonar y un ictus. Un cuadro médico que para su familia fue muy duro.

Manolo despertó dos meses después, a punto de ser desahuciado y con un manto de la Virgen del Pilar encima, ajeno a todo lo que había vivido. "No recuerdo nada, solo que me estaba muriendo, no vi la luz ni nada", señala, "vi al cura que venía a darme la extremaunción".

Hoy, Manolo Royo recuerda aquel episodio prácticamente como un milagro: "No vi la luz, vi a la Virgen". Una pesadilla que duró 55 días, pero a la que logró sobrevivir sin ninguna secuela.

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