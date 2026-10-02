La casa de Sabrina, inundada por las fuertes lluvias en Cataluña: "Es la tercera vez que me pasa, estoy traumatizada"

Más de 200 litros por metro cuadrado han inundado el sur de Tarragona, donde las calles y las casas han quedado completamente anegadas. En Santa Bárbara (Tarragona), muchos vecinos lo han perdido todo en la riada.

Sabrina es una vecina de Santa Bárbara cuya vivienda se ha inundado por tercera vez en los últimos años. "Esta vez yo me fui, ya no lo quise ver porque estoy traumatizada", afirma Sabrina.

Su casa ha quedado llena de barro y Sabrina confiesa que ha perdido lo poco que le quedaba. "Desespera porque lo pierdes todo, lo poco que te quedaba", señala. Una situación que no solo afecta a los vecinos económicamente, sino también emocionalmente.