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Mejores momentos | 2 de octubre

“Hoy te vas a llevar el bote”: Eduardo Navarrete ejerce de brujo con Moisés en su regreso a Pasapalabra

El diseñador comienza una nueva visita al concurso asegurando estar en su “prime” tras un verano “muy bonito”.

Eduardo Navarrete ejerce de brujo con Moisés en su regreso a Pasapalabra

“Hoy te vas a llevar el bote”: Eduardo Navarrete ejerce de brujo con Moisés en su regreso a Pasapalabra

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Moisés ha tenido que pasar por la Silla Azul y ha reconocido que tenía ganas de superarla, además de por seguir en Pasapalabra, por los invitados que han llegado al concurso. Efectivamente, un nuevo cuarteto de famosos ha comenzado visita y en su equipo se ha encontrado con Eduardo Navarrete y Elizabeth Reyes. En frente, David ha estrenado capitanía con Esmeralda Moya y Miquel Fernández.

“Yo creo que prometen estos programas, lo vamos a pasar bien”, ha asegurado Moisés. A su lado, Navarrete incluso ha mostrado un optimismo máximo: “Hoy te vas a llevar el bote”. Premonición o deseo, Roberto Leal ha avisado de que el diseñador es “un poquito brujo” y efectivamente podría saltar la sorpresa.

Navarrete ha regresado cargado de energía, tras “un verano muy bonito” que le ha llevado a estar en su “prime”. “Feliz de estar contigo porque eres alegría y el presentador más guapo y más simpático de la televisión”, ha piropeado a Roberto, evidenciando la buena sintonía entre los dos. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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