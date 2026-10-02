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Paloma García-Pelayo, sobre la demanda de Feliciano López a Alba Carrillo: "Le ha pedido menos de 100.000 euros"

La demanda de Feliciano López a Alba Carrillo ya ha sido admitida a trámite. Una demanda histórica que nace a raíz de las declaraciones de su exmujer en diferentes medios de comunicación.

Paloma García-Pelayo

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alba Carrillo está en el punto de mira tras ser demandada por Feliciano López. Este interpuso la demanda en verano por un presunto delito de intromisión al derecho al honor y a la intimidad y ya ha sido admitida a trámite.

Feliciano López y Alba Carrillo

El tenista ha decidido demandar para que Alba Carrillo deje de hablar de él. Desde que firmaron el divorcio en 2016, la presentadora le ha dedicado diferentes insultos y calificativos en medios de comunicación que parecen haber colmado su paciencia.

Pese a que el interés del tenista no es económico, sino que pide el silencio de Alba, como en toda demanda hay unos daños que se cuantifican económicamente. Según informa Paloma García-Pelayo, se trata de una cantidad menor a 100.000 euros.

Por el momento, Alba Carrillo aún no se ha pronunciado acerca de la demanda, que podría no haber recibido todavía. ¿Cómo habrá afrontado la noticia?

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