FAMOSOS
Paloma García-Pelayo, sobre la demanda de Feliciano López a Alba Carrillo: "Le ha pedido menos de 100.000 euros"
La demanda de Feliciano López a Alba Carrillo ya ha sido admitida a trámite. Una demanda histórica que nace a raíz de las declaraciones de su exmujer en diferentes medios de comunicación.
Publicidad
Alba Carrillo está en el punto de mira tras ser demandada por Feliciano López. Este interpuso la demanda en verano por un presunto delito de intromisión al derecho al honor y a la intimidad y ya ha sido admitida a trámite.
El tenista ha decidido demandar para que Alba Carrillo deje de hablar de él. Desde que firmaron el divorcio en 2016, la presentadora le ha dedicado diferentes insultos y calificativos en medios de comunicación que parecen haber colmado su paciencia.
Pese a que el interés del tenista no es económico, sino que pide el silencio de Alba, como en toda demanda hay unos daños que se cuantifican económicamente. Según informa Paloma García-Pelayo, se trata de una cantidad menor a 100.000 euros.
Más Noticias
- Manolo Royo recuerda los 55 días que estuvo en coma: "No sé qué es estar en coma, solo sé que me moría"
- Alejandra Osborne, sobre el esperado encuentro con el hijo de Gabriela Guillén: "Iba a ser esta semana, pero no ha podido ser"
- La casa de Sabrina, inundada por las fuertes lluvias en Cataluña: "Es la tercera vez que me pasa, estoy traumatizada"
Por el momento, Alba Carrillo aún no se ha pronunciado acerca de la demanda, que podría no haber recibido todavía. ¿Cómo habrá afrontado la noticia?
Publicidad