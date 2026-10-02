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Alejandra Osborne, sobre el esperado encuentro con el hijo de Gabriela Guillén: "Iba a ser esta semana, pero no ha podido ser"

Vuelve a aplazarse el encuentro entre los hijos de Bertín Osborne. ¿Por qué Alejandra aún no conoce al hijo que su padre ha tenido con Gabriela Guillén?

Alejandra Osborne

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Alejandra Osborne, la hija de Bertín Osborne, ha hablado en exclusiva con Y ahora Sonsoles. Esta nos ha contado cómo se encuentra y se ha pronunciado acerca de uno de los asuntos más esperados: su encuentro con el hijo menor de Bertín, el bebé que tuvo con Gabriela Guillén.

Esta se muestra ilusionada ante el encuentro, pero desvela que aún no se ha producido. "Lo llevamos hablando un montón de tiempo y también es difícil que coincidamos todos, yo esta semana he estado en Madrid pero no ha podido ser, no sé cuándo va a ser", afirma.

Tanto Alejandra como Gabriela han alegado en varias ocasiones que no se ha producido por problemas de agenda. Sin embargo, la hija de Bertín se muestra muy emocionada por conocer pronto a su hermano.

"Ya ha hablado mi padre con Gaby y yo pensaba que iba a ser esta semana, pero no ha podido ser", advierte, "qué ilusión". ¡No te lo pierdas en el vídeo de arriba!

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