Vecino de Maricarmen, indignado tras su fallecimiento: "El desahucio fue salvaje, contábamos con volver a verla"

Maricarmen fallecía el miércoles en el hospital Gregorio Marañón de Madrid. Dos semanas después de ser desahuciada a los 87 años del piso donde llevaba viviendo más de 70, su familia anunciaba la triste noticia.

El desahucio de Maricarmen fue el detonante de las protestas contra la crisis de vivienda. Una crisis que ha desembocado en un adelanto electoral y la convocatoria de una huelga general.

Frente a la casa de Maricarmen en el barrio madrileño de El Retiro se organizan homenajes a la fallecida y sus vecinos recuerdan su lucha. "Diez días antes de iniciar el proceso de desahucio se encontraba bien", nos cuenta José, vecino del barrio, "contábamos con volver a verla".

José fue testigo del desahucio, que califica de "salvaje". "Me recordaba a tiempos antiguos", señala, "es incomprensible que para sacar de casa a una persona de 87 años se organice ese tinglado: policías con casco, derribando puertas, pegando a los asistentes con la porra...".

La muerte de Maricarmen ha tensionado el debate de la vivienda en las calles. Un caso que ha sumado indignación y que sirve de aliento para la movilización.