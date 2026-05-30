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Martín Savi destaca en una emocionante gala que confirma que todo puede pasar en esta edición

Los primeros puestos de la clasificación de Tu cara me suena se aprietan más que nunca a la vez que el argentino consigue su primera victoria de la edición.

Crónica

Martín Savi gana la séptima gala de Tu cara me suena como Adele

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Patri Bea
Publicado:

La séptima gala de Tu cara me suena 13 ha tenido de todo: números de infarto, reencuentros inesperados, viajes a la infancia y una primera victoria muy merecida para Martín Savi.

El argentino ha brillado como nunca metiéndose en la piel de Adele y nos ha dejado con la boca abierta con ‘Rolling in the deep’. Los cuatro miembros del jurado no han dudado en ponerle su doce y el público lo ha hecho ganador otorgándole también la máxima puntuación.

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Apoteósico: Martín Savi impacta como Adele con ‘Rolling in the deep’

Leonor Lavado fue la encargada de abrir la gala por todo lo alto convertida en Spagna para interpretar ‘Call me’ y Sole Giménez sacó su lado más teatral y gestual para homenajear a Mari Trini con ‘Yo no soy esa’

Jesulín de Ubrique pudo actuar muy bien acompañado en esta gala. Rafa Sánchez de la Unión interpretó con él ‘Vuelve el amor’ y ambos llenaron el escenario de Tu cara me suena de complicidad, buen rollo y nostalgia.

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

Jesulín de Ubrique y Rafa de La Unión llenan el plató de recuerdos con ‘Vuelve el amor’

María Parrado se convirtió en Ariana Grande y lo dio todo al ritmo de ‘7 rings’ y J Kbello nos hizo viajar a un momento feliz de nuestra infancia al recrear sobre el escenario parte del Musical El Rey León junto a su elenco.

Quienes también brillaron en la gala fueron Paula Koops con su homenaje a Carmen Sevilla y Cristina Castaño cantando en gallego para recrear la versión de Lela de la portuguesa Dulce Pontes.

Aunque sin duda, uno de los que más sorprendió al jurado fue Aníbal Gómez, que sacó todo su potencial vocal convertido en Vicente Fernández. Su ‘Volver, volver’ nos puso la piel de gallina.

Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández

¡Piel de gallina! Aníbal Gómez demuestra un potencial vocal con ‘Volver, volver’ de Vicente Fernández

Con la actuación de Pablo Rivero como Blur y con unas votaciones de infarto dimos por finalizada una noche única. ¡Cómo se está poniendo la edición! ¿Con qué nos sorprenderán los concursantes la semana que viene?

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"Estoy sorprendida de no venirme abajo": los concursantes confiesan si están satisfechos con las notas que les ha puesto el jurado

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Sigue la séptima gala de Tu cara me suena en directo: ¡Arrancan las votaciones!

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