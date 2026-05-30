¡Más clásica que nunca! Paula Koops sorprende como Carmen Sevilla en ‘Tu cara me suena’

Paula Koops protagonizó uno de los números más hot de la edición en la pasada gala de Tu cara me suena junto a Mar Lucas y Nerea Rodríguez. Las tres lo dieron todo sobre el escenario convertidas en Britney Spears, Madonna y Christina Aguilera.

Para esta séptima gala, el pulsador ha querido que Paula Koops vuelva a cambiar completamente de estilo metiéndose en la piel de una de las artistas más queridas de nuestro país de todos los tiempos: Carmen Sevilla.

Dejando a un lado la presión por imitar a una gran amiga de Lolita, la madrileña ha pisado con mucha seguridad el escenario para interpretar el tema ‘Será el amor’ con el arte y la gracia tan características de Carmen Sevilla.

Paula Koops se ha estudiado tanto el número que hasta ha sabido desprenderse de los pendientes en el mismo momento que la artista lo hizo en su día. ¡Revive su actuación en el vídeo de arriba!

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