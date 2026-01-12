Antena3
Utilizan las fotos de Paula para desnudarla con Inteligencia Artificial: "Esto no se puede consentir"

Paula subió una foto a redes sociales felicitando el año, pero la Inteligencia Artificial la desnudó, denigrando su imagen. Hoy, Paula denuncia los hechos públicamente.

Paula Fraga es abogada de profesión y su imagen es muy importante a nivel profesional. Por eso, cuando se encontró una foto suya desnuda generada por Inteligencia Artificial, decidió actuar rápidamente, denunciando por todos los medios.

Según nos cuenta, todo comenzó cuando ella subió una foto felicitando la Navidad en redes, vestida con un elegante vestido largo. Pronto, en los comentarios de la publicación recibió la misma foto suya, pero en bikini y, más tarde, completamente desnuda.

"Esto no se puede consentir, hay que denunciar más allá de los canales internos de la red social", asegura, "si las plataformas no ponen límites, son los gobiernos los que tienen que dirigirse a ellas para que cumplan las normativas".

Como Paula, miles de personas sufren las consecuencias de la Inteligencia Artificial y piden medidas más estrictas. ¿Lograrán que se controle para evitar escándalos sexuales como el suyo?

