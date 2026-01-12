Alfombra roja Globos de Oro: de la sutileza de Ana de Armas a las transparencias estratégicas de Jennifer Lawrence

Como cada comienzo de año, Hollywood comienza a desplegar sus alfombras rojas y la primera, como siempre, son los Globos de Oro.

El hotel The Beverly Hilton, en Los Ángeles, ha vuelto a derrochar glamour para celebrar la 83 edición de la gran noche de premios de cine y televisión.

Una alfombra donde hemos visto desfilar impresionantes looks como estos:

Ana de Armas

La actriz ha deslumbrado apostando por la sencillez, con un vestido negro de tirantes finos, pedrería y falda con abertura, de Louis Vuitton.

Ana de Armas, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Ariana Grande

La actriz y cantante también apostó por el negro con este diseño voluminoso de Vivienne Westwood.

Ariana Grande, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Julia Roberts

Otra que también se ha decantado por el negro ha sido Julia Roberts. La actriz, muy elegante con este diseño de Giorgio Armani con escote en V. Un look muy sencillo al que aportó un toque de color con un anillo y colgante en forma de fresa.

Julia Roberts, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Miley Cyrus

Y sí, seguimos con más negro con este look de Saint Laurent.

Miley Cyrus, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

George y Amal Clooney

George y Amal Clooney, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

La primera vez que la abogada pisa la alfombra roja de los Globos de Oro junto a su marido, y lo ha hecho con un impresionante vestido rojo de alta costura de Dior.

Jennifer Lawrence

Una de las más aplaudidas de la noche, ha sido Jennifer Lawrence. La intérprete ha sorprendido con un precioso diseño con transparencias de Givenchy y con bordados florares. Un look que derrochada estética etérea, natural y delicada.

Jennifer Lawrence, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Jennifer Garner

Jennifer Garner con un diseño de Gong Tri; joyas de Boucheron y zapatos de Roger Vivier.

Jennifer Garner, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Selena Gomez

Sí, parece que el negro ha sido el color favorito de la noche. Selena Gomez también apostó por el negro con este vestido de Chanel con flecos blancos en el escote.

Selena Gomez, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Emma Stone

Muy sencilla pero muy favorecida. La actriz Emma Stone ha sorprendido con este look de dos piezas de Louis Vuitton, con una falda tubo repleta de pailletes.

Emma Stone, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Priyanka Chopra

Con un vestido voluminoso satinado y escote palabra de honor de Dior; y joyas de Bvlgari.

Priyanka Chopra, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Jennifer Lopez

Al igual que Jennifer Lawrence, JLo ha apostado por las transparencias con este vestido con silueta sirena y bajo voluminoso de tul, una diseño vintage creado por Jean-Louis Scherrer. La actriz y cantante completó su look con joyas de Sabyasachi, clutch de Judith Leiber y zapatos de Christian Louboutin.

Jennifer Lopez, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Orlando Bloom

Orlando Bloom, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Emily Blunt

Con un vestido blanco de Louis Vuitton.

Emily Blunt, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Pamela Anderson

Otra actriz que apostó por el blanco fue ella, Pamela Anderson con un conjunto blanco de blusa y falda recta, de Ferragamo.

Pamela Anderson, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Amanda Seyfried

Otro estilismo de blanco, Amanda Seyfried, de Versace.

Amanda Seyfried, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Jacob Elordi

Siempre de los más elegantes y chic.

Jacob Elordi, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Elle Fanning

Elle Fanning, con un look espectacular repleto de brillo de Gucci.

Elle Fanning, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Dakota Fanning

Al igual que su hermana, apostó por el brilli brilli.

Dakota Fanning, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Jeremy Allen

El actor Jeremy Allen.

Jeremy Allen, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Kate Hudson

Kate Hudson apuesta por el plata con este look de Armani Privé.

Kate Hudson, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Jenna Ortega

Jenna Ortega, fiel a su estilo con este diseño negro de Dilara Findikoglu.

Jenna Ortega, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Timothée Chalamet

Timothée Chalamet, en los Globos de Oro 2026 | Gtres

Mila Kunis y Ashton Kutcher