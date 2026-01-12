83 EDICIÓN EN 2026
Alfombra roja Globos de Oro: de la sutileza de Ana de Armas a las transparencias estratégicas de Jennifer Lawrence
Hollywood inaugura la temporada de premios con la alfombra roja de los Globos de Oro, celebrados en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles, donde el glamour volvió a ser protagonista gracias a los diseños que han lucido actrices como Ana de Armas, Ariana Grande, Julia Roberts o Jennifer Lawrence.
Publicidad
Como cada comienzo de año, Hollywood comienza a desplegar sus alfombras rojas y la primera, como siempre, son los Globos de Oro.
El hotel The Beverly Hilton, en Los Ángeles, ha vuelto a derrochar glamour para celebrar la 83 edición de la gran noche de premios de cine y televisión.
Una alfombra donde hemos visto desfilar impresionantes looks como estos:
Ana de Armas
La actriz ha deslumbrado apostando por la sencillez, con un vestido negro de tirantes finos, pedrería y falda con abertura, de Louis Vuitton.
Ariana Grande
La actriz y cantante también apostó por el negro con este diseño voluminoso de Vivienne Westwood.
Julia Roberts
Otra que también se ha decantado por el negro ha sido Julia Roberts. La actriz, muy elegante con este diseño de Giorgio Armani con escote en V. Un look muy sencillo al que aportó un toque de color con un anillo y colgante en forma de fresa.
Miley Cyrus
Y sí, seguimos con más negro con este look de Saint Laurent.
George y Amal Clooney
La primera vez que la abogada pisa la alfombra roja de los Globos de Oro junto a su marido, y lo ha hecho con un impresionante vestido rojo de alta costura de Dior.
Jennifer Lawrence
Una de las más aplaudidas de la noche, ha sido Jennifer Lawrence. La intérprete ha sorprendido con un precioso diseño con transparencias de Givenchy y con bordados florares. Un look que derrochada estética etérea, natural y delicada.
Jennifer Garner
Jennifer Garner con un diseño de Gong Tri; joyas de Boucheron y zapatos de Roger Vivier.
Selena Gomez
Sí, parece que el negro ha sido el color favorito de la noche. Selena Gomez también apostó por el negro con este vestido de Chanel con flecos blancos en el escote.
Emma Stone
Muy sencilla pero muy favorecida. La actriz Emma Stone ha sorprendido con este look de dos piezas de Louis Vuitton, con una falda tubo repleta de pailletes.
Priyanka Chopra
Con un vestido voluminoso satinado y escote palabra de honor de Dior; y joyas de Bvlgari.
Jennifer Lopez
Al igual que Jennifer Lawrence, JLo ha apostado por las transparencias con este vestido con silueta sirena y bajo voluminoso de tul, una diseño vintage creado por Jean-Louis Scherrer. La actriz y cantante completó su look con joyas de Sabyasachi, clutch de Judith Leiber y zapatos de Christian Louboutin.
Orlando Bloom
Emily Blunt
Con un vestido blanco de Louis Vuitton.
Pamela Anderson
Otra actriz que apostó por el blanco fue ella, Pamela Anderson con un conjunto blanco de blusa y falda recta, de Ferragamo.
Amanda Seyfried
Otro estilismo de blanco, Amanda Seyfried, de Versace.
Jacob Elordi
Siempre de los más elegantes y chic.
Elle Fanning
Elle Fanning, con un look espectacular repleto de brillo de Gucci.
Dakota Fanning
Al igual que su hermana, apostó por el brilli brilli.
Jeremy Allen
El actor Jeremy Allen.
Kate Hudson
Kate Hudson apuesta por el plata con este look de Armani Privé.
Jenna Ortega
Jenna Ortega, fiel a su estilo con este diseño negro de Dilara Findikoglu.
Timothée Chalamet
Mila Kunis y Ashton Kutcher
Publicidad