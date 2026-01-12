Jorge Fernández, ante la posibilidad de que un concursante le sustituya como presentador: “Sabes que este no puedes”

En un nuevo programa de La ruleta de la suerte, Xanca ha acaparado todas las miradas en su presentación. Primero, porque el hombre dice ser gallego, y cuando ha conocido a Jorge Fernández en privado ha puesto un acento gallego que, durante el concurso, no ha hecho gala.

“No sé si me has vacilado, ahora lo has quitado”, bromea el presentador de La ruleta, a lo que Xanca ha señalado que, en realidad, él tiene un acento neutro. Además, al concursante le gusta todo el tema de lo audiovisual y está estudiando un máster para ser presentador de televisión.

Ante esta revelación, la pregunta era obvia: ¿qué concurso le gustaría presentar? “Este sabes que no lo puedes decir, justo este no”, ha bromeado Jorge Fernández, a lo que Xanca ha elegido al “concurso de al lado”… ¡querría presentar a Pasapalabra!

Xanca ha señalado que no le importaría sustituir a Roberto Leal durante sus vacaciones, o si tiene que descansar algunos días por estar enfermo. Eso sí, Jorge ha tenido un mensaje hacia su compañero de profesión. ¡Dale al play y no te lo pierdas!