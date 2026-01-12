Antena3
Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el hermano de Enrique San Francisco, por primera vez en televisión

Recordamos a una de las figuras más emblemáticas de la televisión y el humor de nuestro país junto a su hermano, Vicente Haro. Hoy, nos cuenta todo lo que no sabíamos sobre Enrique San Francisco.

Enrique San Francisco

Enrique San Francisco fallecía en 2021, tras toda una vida sacando sonrisas a los que le rodeaban. Hoy, le recordamos de la mano de su hermano Vicente Haro, quien visita un plató de televisión por primera vez.

Ambos tuvieron una relación diferente a la que suelen tener dos hermanos. Quique se crio en Barcelona hasta los 15 años, cuando se mudó a casa de su madre y allí conoció a Vicente.

Desde entonces, Vicente vivió su adolescencia y juventud, marcada por la rebeldía que siempre le caracterizó. Una vida dedicada al humor a la que su hermano Vicente ha querido hacer un homenaje. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00h en Antena 3!

