“No vas a manipularme nunca más”: Evren explota y le exige la verdad a Naz esta noche en Renacer

¡Tensión máxima en la casa de Evren! El cirujano ya no aguanta más mentiras y arrincona a Naz para que confiese la verdad sobre su embarazo. Lo que empieza como una discusión termina en un enfrentamiento muy peligroso.

En casa de Evren el ambiente está al límite. Él está convencido de que Naz le ha mentido desde el principio. “¿El bebé es mío? ¡Contesta!”, le grita fuera de sí.

Evren la acusa de haberlo manipulado y de jugar con todo para retenerlo a su lado. Le reprocha lo de las hierbas y las excusas, pero Naz lo niega y trata de marcharse. “¡No te vas! Me lo vas a contar todo”, le suelta él.

La situación se descontrola por completo. Naz, muerta de miedo, intenta darle la vuelta a la tortilla y lo acusa de estar loco y de atacarla. Pero él ya no cae en sus redes: "No vas a volver a manipularme nunca más". Evren está dispuesto a todo con tal de que la verdad salga a la luz, aunque eso signifique cruzar todos los límites.

Esta noche en Renacer, la relación entre Evren y Naz salta por los aires. ¿Logrará la chef escapar de sus propias mentiras o confesará por fin que todo es un engaño?

No te lo pierdas, a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.

Seyran y Ferit

El momento más temido por Seyran: Ferit entra justo cuando le confiesa a Suna su enfermedad

Suna

Saffet rompe el silencio y deja a Suna destrozada: “Seyran va a morir”

Seyran
Capítulo 70

Seyran confiesa su miedo más grande: “Ferit se destrozará cuando sepa que voy a morir”

Halis
Capítulo 70

Halis se retira y pasa el testigo a Orhan con un mensaje sobre la vida, la muerte y el amor que nadie olvidará

Ferit
Capítulo 70

El chantaje más peligroso: Tarik obliga a Ferit a elegir entre Seyran y su familia

Ferit está dispuesto a todo para acabar con Tarik, pero su enemigo prefiere jugar con su mente. Una nota inquietante y una reunión secreta ponen a la pareja contra las cuerdas.

Gulgun
Capítulo 70

La traición más dolorosa para Halis: Gülgün confiesa que ella dejó la cabeza de carnero en su cama

En un mar de lágrimas y consumida por la culpa, la madre de Ferit se ha sincerado con el patriarca. La respuesta de Halis ha sido implacable: ha perdido toda su confianza.

Evren se defiende mientras Bahar lucha por no sentir

Buğra Gülsoy, Evren en Renacer: el actor turco que triunfa como escritor de novelas de ficción histórica y reflexión social

“Ojalá te hubiera conocido antes”: Plácido y Clara se besan en su primera cita

“Tú solo eres la hija de la criada”: un Jaime completamente cambiado desprecia y amenaza a Clara

