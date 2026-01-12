“No vas a manipularme nunca más”: Evren explota y le exige la verdad a Naz esta noche en Renacer

En casa de Evren el ambiente está al límite. Él está convencido de que Naz le ha mentido desde el principio. “¿El bebé es mío? ¡Contesta!”, le grita fuera de sí.

Evren la acusa de haberlo manipulado y de jugar con todo para retenerlo a su lado. Le reprocha lo de las hierbas y las excusas, pero Naz lo niega y trata de marcharse. “¡No te vas! Me lo vas a contar todo”, le suelta él.

La situación se descontrola por completo. Naz, muerta de miedo, intenta darle la vuelta a la tortilla y lo acusa de estar loco y de atacarla. Pero él ya no cae en sus redes: "No vas a volver a manipularme nunca más". Evren está dispuesto a todo con tal de que la verdad salga a la luz, aunque eso signifique cruzar todos los límites.

Esta noche en Renacer, la relación entre Evren y Naz salta por los aires. ¿Logrará la chef escapar de sus propias mentiras o confesará por fin que todo es un engaño?

No te lo pierdas, a las 22:50 h en Antena 3. Y si no puedes esperar, adelántate ya en atresplayer.