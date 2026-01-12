Mejores momentos | 12 de enero
El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”
El mensaje que escondía el panel ha desatado un debate que ha dejado ‘mal parado’ al presentador de La ruleta.
Lore ha resuelto un panel de La ruleta que ha traído mucha cola. Un día eres joven y al otro… quedar a desayunar te parece un planazo. Una frase que, por un lado, hace sumar 200 euros al marcador de la concursante del atril azul, y por otro, que encuentra la confirmación de Jorge Fernández.
“Para mí es un planazo”, ha señalado el presentador, encontrando la complicidad de Lore que, a pesar de ser joven, también le gusta este plan. Tanto para desayunar como para cenar, este tipo de reuniones le encantan al presentador, aunque con un matiz: “Si es fin de semana…”.
El comentario no pasa desapercibido por Joaquín Padilla, que no duda en responder al presentador: “Eso sí es un poco viejuno”, responde, provocando las carcajadas entre el público. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas este momentazo!
