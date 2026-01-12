El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”

Lore ha resuelto un panel de La ruleta que ha traído mucha cola. Un día eres joven y al otro… quedar a desayunar te parece un planazo. Una frase que, por un lado, hace sumar 200 euros al marcador de la concursante del atril azul, y por otro, que encuentra la confirmación de Jorge Fernández.

“Para mí es un planazo”, ha señalado el presentador, encontrando la complicidad de Lore que, a pesar de ser joven, también le gusta este plan. Tanto para desayunar como para cenar, este tipo de reuniones le encantan al presentador, aunque con un matiz: “Si es fin de semana…”.

El comentario no pasa desapercibido por Joaquín Padilla, que no duda en responder al presentador: “Eso sí es un poco viejuno”, responde, provocando las carcajadas entre el público. ¡Pincha en el vídeo y no te pierdas este momentazo!