Globos de Oro 2026: Lista completa de ganadores de cine y series

La 83 edición de los Globos de Oro ha tenido lugar este 11 de marzo en el habitual Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles donde se celebra cada año. En esta ocasión la encargada de amenizar la gala ha sido la humorista Nikki Glaser, quien ha repetido un año más frente como conductora de los premios.

Dentro de las categorías de cine partía como la gran favorita la película protagonizada por Leonardo DiCaprio Una batalla tras otra con 9 nominaciones de las que se ha llevado 4.

Mientras que en las categorías de televisión las grandes vencedoras han sido The Bitt, The Studio y Adolescencia.

A continuación puedes ver la lista completa de ganadores:

CINE

Mejor Película de Drama:

Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor Película - Musical o Comedia:

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor Director:

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Mejor Guion:

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor Actor en Película de Drama:

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actriz en Película de Drama:

Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor Actor en Película - Musical o Comedia:

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz en Película - Musical o Comedia:

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Mejor Actor de Reparto en Película:

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor Actriz de Reparto en Película:

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor Película de Animación:

Las guerreras k-pop

Mejor Película en Idioma No Inglés:

El agente secreto

Mejor Banda Sonora Original:

Ludwig Göransson (Los pecadores)

Mejor Canción Original:

Golden (Las guerreras k-pop)

Mayor Logro Cinematográfico y de Taquilla:

Los pecadores

TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama:

The Pitt

Mejor Serie de Comedia o Musical:

The Studio

Mejor Miniserie o Película para Televisión:

Adolescencia

Mejor Actor en Serie de Drama:

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz en Serie de Drama:

Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical:

Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical:

Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión:

Stephen Graham (Adolescencia)

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión:

Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor Actor de Reparto en Televisión:

Erin Doherty (Adolescencia)

Mejor Actriz de Reparto en Televisión:

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor Interpretación de Monólogo de Comedia:

Ricky Gervais (Mortality)