LAS HIJAS DE LA CRIADA
Plácido y Clara encienden la chispa en su primera cita con un beso que cambia su historia
En el último episodio de Las hijas de la criada, el fotógrafo y la joven gallega conectan de inmediato, culminando su paseo en un beso que marca un antes y un después.
En Punta do Bico, Plácido acompaña a Clara y descubre una complicidad inesperada que culmina con un beso tras confesarle que “ojalá te hubiera conocido antes”. La propuesta de marcharse juntos a Madrid abre una nueva vía narrativa en la serie.
La química entre ambos personajes pone en primer plano la evolución del vínculo más allá de sus circunstancias personales, mientras Clara medita sobre la invitación impulsiva de Plácido.