Una profesora de Texas, acusada de violar a un niño de 14 años en un coche mientras otros dos estaban sentados atrás

Una profesora de secundaria de 26 años de Texas ha violado, presuntamente, a un niño de 14 años en su coche ubicado en un parking, mientras otros dos estudiantes se encontrarían sentados en la parte trasera, según 'New York Post'.

Al parecer, habría atado una manta alrededor de los reposacabezas de los asientos delanteros y habría violado a la más joven de los tres. Los otros dos adolescentes, mientras tanto, estarían sentados en los asientos traseros, según documentos judiciales a los que alude el medio citado.

Según precisa 'New York Post', dos de los adolescentes en el automóvil dijeron que la mujer tuvo relaciones sexuales con otros estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Agua Dulce, según los investigadores citados en los documentos judiciales. En marzo de 2024, cuando fue arrestada, esta mujer era profesora de ciencias en la Escuela Secundaria Agua Dulce.

Aunque se presentó ante el tribunal en Texas tras ser acusada de dos cargos de agresión sexual a un niño que abarcan dos condados, el caso quedó estancado después de que el abogado de la mujer le dijera al juez que solo había recibido evidencia en uno de los casos.

Por el momento, el juez ha programado la próxima audiencia de Charles para la primera semana de abril.

