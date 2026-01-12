Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Mundo

Texas

Una profesora de Texas, acusada de violar a un niño de 14 años en un coche mientras otros dos estaban sentados atrás

El niño tenía 14 años y el coche se encontraba en un parking.

Imagen de archivo de un coche

Imagen de archivo de un cochePixabay

Publicidad

Antena 3 Noticias
Publicado:

Una profesora de secundaria de 26 años de Texas ha violado, presuntamente, a un niño de 14 años en su coche ubicado en un parking, mientras otros dos estudiantes se encontrarían sentados en la parte trasera, según 'New York Post'.

Al parecer, habría atado una manta alrededor de los reposacabezas de los asientos delanteros y habría violado a la más joven de los tres. Los otros dos adolescentes, mientras tanto, estarían sentados en los asientos traseros, según documentos judiciales a los que alude el medio citado.

Según precisa 'New York Post', dos de los adolescentes en el automóvil dijeron que la mujer tuvo relaciones sexuales con otros estudiantes del Distrito Escolar Independiente de Agua Dulce, según los investigadores citados en los documentos judiciales. En marzo de 2024, cuando fue arrestada, esta mujer era profesora de ciencias en la Escuela Secundaria Agua Dulce.

Aunque se presentó ante el tribunal en Texas tras ser acusada de dos cargos de agresión sexual a un niño que abarcan dos condados, el caso quedó estancado después de que el abogado de la mujer le dijera al juez que solo había recibido evidencia en uno de los casos.

Por el momento, el juez ha programado la próxima audiencia de Charles para la primera semana de abril.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Estados Unidos bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria

Ataque

Publicidad

Mundo

Familiares de presos políticos en Venezuela

Venezuela libera al español Alejandro González de Canales

Andrea Ortuño (Imagen de archivo)

Andrea Ortuño, la madre superviviente del naufragio en Indonesia: "Agradecida de vivir lo que he vivido con mis 4 ángeles"

Imagen de archivo de un coche

Una profesora de Texas, acusada de violar a un niño de 14 años en un coche mientras otros dos estaban sentados atrás

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro
VENEZUELA

Nicolás Maduro rompe su silencio desde la cárcel: dice que se encuentra "bien" y pide a los venezolanos que no estén tristes

Donald Trump aclara qué va a pasar ahora en Venezuela: "Vamos a gobernar el país"
EEUU

Última hora de Venezuela en directo: Asciende a 41 el número de presos liberados, entre ellos un español

La postura de Donald Trump sobre Cuba.
Tensión internacional

Donald Trump mantiene el ultimátum con La Habana y amenaza a Cuba con el estrangulamiento económico

Después de su acción en Venezuela Donald Trump mira ahora hacia Cuba. Les insta a negociar su política petrolera con Venezuela bajo la amenaza con el bloqueo económico.

Trump dice que el Ejército de EEUU está "analizando muy seriamente" intervenir en Irán
Irán

Trump baraja nuevas acciones militares contra Irán: "¿Me están preguntando dónde atacaré?"

Las protestas no paran, a la vez que no deja de crecer el número de muertos por la represión del régimen de los ayatolás. Se calcula que ya hay más de 500 muertos.

Un vehículo irrumpe en la protesta

VÍDEO: Un camión arrolla a varios manifestantes en una protesta contra el régimen iraní en Los Ángeles

Sinagoga en Misisipi, Estados Unidos

Detienen al sospechoso del incendio en la mayor sinagoga de Jackson, investigado como ataque antisemita

Cuba EEUU

Trump pone a Cuba en el punto de mira y eleva la presión: amenazas, ultimátums y el papel de Marco Rubio

Publicidad