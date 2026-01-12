Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
leiomosarcoma

Muere a los 29 años Miren García, influencer que convivió toda su vida con un cáncer raro

Su familia ha comunicado el fallecimiento un día después de su ingreso urgente, tras años visibilizando el leiomiosarcoma en redes sociales.

Imagen de Miren Garc&iacute;a.

Imagen de Miren García.@mirexu96

Irene Delgado
Publicado:

La influencer de Girona, Miren García, ha muerto a los 29 años, según ha comunicado su familia a través de su cuenta de Instagram. Esta noticia ha llegado tan solo un día después de que ella misma explicara que había sido ingresada de urgencia en el hospital tras acudir a una revisión médica rutinaria.

En ese último mensaje, publicado hace menos de tres días, Miren reconocía sentirse angustiada por las noticias recibidas, aunque se mostraba confiada en poder salir adelante mientras le realizaban nuevas pruebas.

Una lucha contra el leiomiosarcoma desde la infancia

García padecía un leiomosarcoma, un tipo de cáncer raro y muy agresivo qe se desarrolla en el tejido muscular liso del cuerpo, como el sistema digestivo, el urinario o los vasos sanguíneos. Fue diagnosticadea cuando apenas tenía dos años. La enfermedad entró entonces en remisión, por lo que, tal y como explicó en una entrevista de TV3, no recuerda aquella primera etapa.

Veintitrés años después, el cáncer reapareció. Fue entonces cuando tomó plena conciencia de la gravedad de su historial médico y decidió compartir su experiencia de forma abierta, convirtiéndose en una voz visible para otras personas que atravesaban situaciones similares.

El mensaje de despedida de su familia

La confirmación de su muerte llegó mediante un emotivo texto firmado por sus familiares, que ha superado ya los 8.000 me gustas. En él, recuerdad a Miren como una persona valiente, fuerte y generosa, siempre presednte en la vida de los demás y profundamente unida a su familia.

En el mensaje también destacan su serenidad y la sonrisa con la que afrontó todo el proceso, así como la pasión con la que vivía cada etapa de su vida. "Nunca hubiéramos imaginado una vida sin ti", escriben, subrayando el vacío que deja su pérdida y el compromiso de seguir adelante unidos, tal y como ella deseaba.

Una comunidad conmocionada en redes sociales

La noticia ha provocado un aluvión de reacciones en Instagram, especialmente por el contraste con el mensaje esperanzador que Miren había compartido apenas un día antes. Numerosos seguidores han expresado su incredulidad y tristeza, recordando su fortaleza y su capacidad para transmitir ánimo incluso en los momentos más difíciles.

Entre los comentarios se repiten las palabras "valiente" y "fuerte" para definir a la joven gerundense, a la que muchos aseguran que echarán "muchísimo de menos".

