Para 4 personas
Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva
Este plato es un equilibrio perfecto entre proteína, fibra y antioxidantes, con el plus de ser saciante y reconfortante.
Joseba Arguiñano ha elaborado una receta que además de sabrosa es muy completa y nutritiva, ya que aporta proteínas, fibra y antioxidantes.
Ingredientes, para 4 personas
- 8 hojas grandes de berza
- 8 lonchas de queso cheddar
- 300 g de carne picada de ternera
- 250 g de alubia de Tolosa cocidas
- 1 cebolla
- 3 dientes
- 8 pimientos del piquillo
- 300 g de tomate triturado
- 1 cucharadita de granos de comino
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 cayena
- 1 chile rojo picado
- 1 chorrito de txakoli
- 1 cucharada de mantequilla
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal
- Perejil
Ingredientes emulsión de huevo frito:
- 2 huevos fritos
- 1 cucharada de mostaza de Dijon
- 80 ml. aceite oliva suave
- Vinagre
- Sal
Elaboración
Cuece las hojas de berza en una cazuela con agua hirviendo durante 5 minutos. Escurre y reserva.
Calienta una tartera con 2-3 cucharadas de aceite, pica la cebolla, el ajo, introdúcelos a la tartera y póchalos durante 5-6 minutos.
Añade los pimientos picados, el comino, la canela, la cayena molida, el chile picado y remueve bien. Introduce la carne, sazona y rehoga hasta que la carne se suelte.
Vierte el txakoli, la salsa de tomate y cocina a fuego medio durante 45-50 minutos (hasta que se seque).
Añade la alubia cocida, remueve y deja atemperar.
Corta y retira el nervio blanco de las hojas de berza, coloca una loncha de queso y un par de cucharadas de relleno, dobla los laterales hacia dentro y enrolla formando un paquetito. Repite el mismo proceso con cada hoja.
En una plancha caliente, derrite la mantequilla y repártela por todo, coloca los paquetitos de berza. Cocina a fuego moderado, hasta que queden dorados por ambos lados.
Para hacer la salsa, introduce en un vaso batidor los huevos fritos, la mostaza, sal, vinagre y el aceite. Tritura con una batidora eléctrica hasta que emulsione.
Sirve dos cucharadas de salsa en el plato y coloca encima dos rollitos. Decora con una cucharita de salsa y unas hojitas de perejil.
