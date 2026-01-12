Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta que además de sabrosa es muy completa y nutritiva, ya que aporta proteínas, fibra y antioxidantes.

Ingredientes, para 4 personas

8 hojas grandes de berza

8 lonchas de queso cheddar

300 g de carne picada de ternera

250 g de alubia de Tolosa cocidas

1 cebolla

3 dientes

8 pimientos del piquillo

300 g de tomate triturado

1 cucharadita de granos de comino

1 cucharadita de canela en polvo

1 cayena

1 chile rojo picado

1 chorrito de txakoli

1 cucharada de mantequilla

Aceite de oliva virgen extra

Sal

Perejil

Ingredientes Rollitos de berza rellenos de alubia | antena3.com

Ingredientes emulsión de huevo frito:

2 huevos fritos

1 cucharada de mostaza de Dijon

80 ml. aceite oliva suave

Vinagre

Sal

Ingredientes para la emulsión de huevo frito | antena3.com

Elaboración

Cuece las hojas de berza en una cazuela con agua hirviendo durante 5 minutos. Escurre y reserva.

Cuece las hojas de berza en una cazuela con agua hirviendo | antena3.com

Calienta una tartera con 2-3 cucharadas de aceite, pica la cebolla, el ajo, introdúcelos a la tartera y póchalos durante 5-6 minutos.

Añade los pimientos picados, el comino, la canela, la cayena molida, el chile picado y remueve bien. Introduce la carne, sazona y rehoga hasta que la carne se suelte.

Introduce la carne, sazona y rehoga hasta que la carne se suelte | antena3.com

Vierte el txakoli, la salsa de tomate y cocina a fuego medio durante 45-50 minutos (hasta que se seque).

Añade la alubia cocida, remueve y deja atemperar.

Corta y retira el nervio blanco de las hojas de berza, coloca una loncha de queso y un par de cucharadas de relleno, dobla los laterales hacia dentro y enrolla formando un paquetito. Repite el mismo proceso con cada hoja.

Coloca una loncha de queso y un par de cucharadas de relleno | antena3.com

En una plancha caliente, derrite la mantequilla y repártela por todo, coloca los paquetitos de berza. Cocina a fuego moderado, hasta que queden dorados por ambos lados.

Para hacer la salsa, introduce en un vaso batidor los huevos fritos, la mostaza, sal, vinagre y el aceite. Tritura con una batidora eléctrica hasta que emulsione.

Sirve dos cucharadas de salsa en el plato y coloca encima dos rollitos. Decora con una cucharita de salsa y unas hojitas de perejil.