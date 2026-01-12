Antena3
Para 4 personas

Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Este plato es un equilibrio perfecto entre proteína, fibra y antioxidantes, con el plus de ser saciante y reconfortante.

Joseba Arguiñano ha elaborado una receta que además de sabrosa es muy completa y nutritiva, ya que aporta proteínas, fibra y antioxidantes.

Ingredientes, para 4 personas

  • 8 hojas grandes de berza
  • 8 lonchas de queso cheddar
  • 300 g de carne picada de ternera
  • 250 g de alubia de Tolosa cocidas
  • 1 cebolla
  • 3 dientes
  • 8 pimientos del piquillo
  • 300 g de tomate triturado
  • 1 cucharadita de granos de comino
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 cayena
  • 1 chile rojo picado
  • 1 chorrito de txakoli
  • 1 cucharada de mantequilla
  • Aceite de oliva virgen extra
  • Sal
  • Perejil
Ingredientes emulsión de huevo frito:

  • 2 huevos fritos
  • 1 cucharada de mostaza de Dijon
  • 80 ml. aceite oliva suave
  • Vinagre
  • Sal
Elaboración

Cuece las hojas de berza en una cazuela con agua hirviendo durante 5 minutos. Escurre y reserva.

Calienta una tartera con 2-3 cucharadas de aceite, pica la cebolla, el ajo, introdúcelos a la tartera y póchalos durante 5-6 minutos.

Añade los pimientos picados, el comino, la canela, la cayena molida, el chile picado y remueve bien. Introduce la carne, sazona y rehoga hasta que la carne se suelte.

Vierte el txakoli, la salsa de tomate y cocina a fuego medio durante 45-50 minutos (hasta que se seque).

Añade la alubia cocida, remueve y deja atemperar.

Corta y retira el nervio blanco de las hojas de berza, coloca una loncha de queso y un par de cucharadas de relleno, dobla los laterales hacia dentro y enrolla formando un paquetito. Repite el mismo proceso con cada hoja.

En una plancha caliente, derrite la mantequilla y repártela por todo, coloca los paquetitos de berza. Cocina a fuego moderado, hasta que queden dorados por ambos lados.

Para hacer la salsa, introduce en un vaso batidor los huevos fritos, la mostaza, sal, vinagre y el aceite. Tritura con una batidora eléctrica hasta que emulsione.

Sirve dos cucharadas de salsa en el plato y coloca encima dos rollitos. Decora con una cucharita de salsa y unas hojitas de perejil.

