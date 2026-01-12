Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”

Nos encantan los momentos en los que Joaquín Padilla y la banda ponen el ritmo a La ruleta de la suerte. En una de las pruebas de velocidad se escondía parte de la letra de ‘Embruja por tu querer’, de Isabel Pantoja, poniendo el arte a un nivel superior.

La actuación ha provocado que todo el público baile, así como los concursantes, Jorge y Laura. El presentador se ha quedado fascinado con esta interpretación, sobre todo viniendo de una actuación anterior de Viva Suecia, una banda española de pop-rock e indie rock.

“Después de escucharos tocar temas así, lo mismo os da Viva Suecia que Isabel Pantoja”, ha señalado Jorge, felicitando el trabajo de la banda, a lo que Joaquín ha recalcado: “Además, literal, lo mismo nos da”, ha comentado, provocando las risas en el plató.

El buen rollo no ha parado ahí, pues el vocalista de la banda ha bromeado con que, para suerte de Jorge, no le ha visto con bata de cola, y nos ha dejado la miel en los labios al señalar que, una vez, cantó con la mismísima Isabel Pantoja. Joaquín ha señalado que, más adelante, contará esta anécdota. ¡Queremos oírla ya de ya!