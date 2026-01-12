Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 12 de enero

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”

Una de las pruebas de velocidad ha tenido una canción de Isabel Pantoja, y tras cantarla la banda, Jorge Fernández les ha felicitado por su actuación.

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”

Publicidad

Julián López
Publicado:

Nos encantan los momentos en los que Joaquín Padilla y la banda ponen el ritmo a La ruleta de la suerte. En una de las pruebas de velocidad se escondía parte de la letra de ‘Embruja por tu querer’, de Isabel Pantoja, poniendo el arte a un nivel superior.

La actuación ha provocado que todo el público baile, así como los concursantes, Jorge y Laura. El presentador se ha quedado fascinado con esta interpretación, sobre todo viniendo de una actuación anterior de Viva Suecia, una banda española de pop-rock e indie rock.

“Después de escucharos tocar temas así, lo mismo os da Viva Suecia que Isabel Pantoja”, ha señalado Jorge, felicitando el trabajo de la banda, a lo que Joaquín ha recalcado: “Además, literal, lo mismo nos da”, ha comentado, provocando las risas en el plató.

El buen rollo no ha parado ahí, pues el vocalista de la banda ha bromeado con que, para suerte de Jorge, no le ha visto con bata de cola, y nos ha dejado la miel en los labios al señalar que, una vez, cantó con la mismísima Isabel Pantoja. Joaquín ha señalado que, más adelante, contará esta anécdota. ¡Queremos oírla ya de ya!

Antena 3» Programas» La ruleta de la suerte» Mejores momentos

Publicidad

Programas

Kiko Rivera

El feo de Kiko Rivera hacia su expareja en un evento: "Durante muchos años han tenido una relación pésima"

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Lore dobla su dinero al ganar el panel final con una consonante que no se suele decir: “Te ha venido muy bien”

Enrique San Francisco

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, el hermano de Enrique San Francisco, por primera vez en televisión

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”
Mejores momentos | 12 de enero

Las risas de la banda de La ruleta de la suerte al cantar por Isabel Pantoja: “Lo mismo nos da”

La princesa Leonor en Espejo Público.
Estafas con la princesa Leonor

Hablamos con el estafador que se hace pasar por la princesa Leonor: "Harás un único pago de 100 euros para poder enviarte tu premio"

El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”
Mejores momentos | 12 de enero

El divertido debate en La ruleta de la suerte por un comentario de Jorge Fernández: “Eso es un poco viejuno”

El mensaje que escondía el panel ha desatado un debate que ha dejado ‘mal parado’ al presentador de La ruleta.

Jorge Fernández, ante la posibilidad de que un concursante le sustituya como presentador: “Sabes que este no puedes”
Mejores momentos | 12 de enero

Jorge Fernández, ante la posibilidad de que un concursante le sustituya como presentador: “Sabes que este no puedes”

Con Xanca hemos tenido una de las presentaciones más divertidas en la historia de La ruleta.

Sara Carbonero

Sara Carbonero sigue en el hospital 10 días después, ultima hora de su estado de salud: "El alta se va a retrasar"

Raúl García en Espejo Público.

De pagar 1.200 a 1.700 euros de un día para otro: así suben los alquileres que se firmaron en pandemia

Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Rollitos de berza rellenos de alubia de Tolosa con carne, de Joseba Arguiñano: receta sabrosa, completa y muy nutritiva

Publicidad