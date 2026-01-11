Consejos
Trucos para evitar accidentes con la olla express: aprende qué alimentos pueden hacerla estallar y cómo limpiarla
Aunque es una gran aliada para cocinar rápido, la olla exprés puede convertirse en un riesgo si no se usa correctamente. Hoy, Ordenatriz comparte sus consejos de mantenimiento, limpieza y prevención para evitar explosiones, quemaduras y sustos innecesarios.
La olla express puede ser un alimento muy útil para la cocina, pero también muy peligroso en algunos casos, ya que la presión puede causar explosiones o quemaduras. Por eso, Ordenatriz nos ha traído algunos trucos para evitar sustos, basados en el mantenimiento y la limpieza.
El buen mantenimiento es clave: es importante revisar la goma, las válvulas y usar herramientas como la llave inglesa reduce el riesgo de accidente casi a cero. La goma aporta el 90 % de la seguridad y debe revisarse siempre. Además, el pitorro (en modelos antiguos) puede desmontarse para limpiarlo.
Hay alimentos con los que hay que tener especial cuidado. El arroz, legumbres y huesos pueden bloquear las válvulas y provocar acumulación peligrosa de presión. Por eso, nunca se debe llenar más de la mitad con estos alimentos.
Por último, Ordenatriz explica que, si lo que queremos es limpiar manchas blancas de la olla, se recomienda poner un poco de tomate triturado o remolacha. Y, en caso de que haya proyecciones tras una explosión en techos y paredes, la piedra blanca será nuestra mejor aliada. ¡Dale al play para enterarte de todo!
