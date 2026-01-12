Elena Rivera encabeza Perdiendo el juicio, la nueva apuesta de Antena 3

La serie sigue a Amanda Torres, una brillante abogada cuya carrera se desmorona después de sufrir un brote de trastorno obsesivo compulsivo en un juicio, obligándola a reconstruir su vida desde un bufete modesto. La narrativa combina la tensión de los casos judiciales con una exploración íntima de salud mental.

Producida por Atresmedia TV y Boomerang TV, el reparto incluye a Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira, Dafne Fernández y María León. La ficción apuesta por segundas oportunidades y la lucha personal.