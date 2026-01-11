Antena3
El difícil inicio de año de Sara Carbonero en el hospital: "Insisten en que no tiene nada que ver con su enfermedad"

La periodista ha comenzado el 2026 ingresada en el hospital a causa de un fuerte dolor abdominal. Tras pasar varios días en la UCI y ser intervenida de urgencia, Sara Carbonero pasa a planta y regresará pronto a Madrid para seguir recuperándose.

Sara Carbonero

Parecía que Sara Carbonero iba a comenzar el año de la mejor manera, rodeada de su pareja, Jota Cabrera, y sus amigos en La Graciosa. Sin embargo, esos días de desconexión se han visto empañados por un problema de salud de la periodista, que ha tenido que ingresar de urgencia en un hospital de Lanzarote.

El motivo de su ingreso hospitalario

Fue el día 2 de enero cuando Sara Carbonero acudió a urgencias a causa de un fuerte dolor abdominal. Allí, tuvo que ser intervenida de urgencia y pasó varios días en la UCI, donde su entorno insistió en que se encontraba estable.

sara carbonero

"Insisten en que no tiene nada que ver con su enfermedad", advierte Paloma García-Pelayo, refiriéndose al cáncer de ovario que padeció Sara Carbonero en 2019. El motivo de su ingreso habría sido ajeno a ello, aunque no ha trascendido y, según informan, evoluciona favorablemente.

Durante la tarde del 8 de enero, Sara Carbonero salió de la UCI y fue trasladada a planta. Ahora, su familia espera que pueda volver pronto a Madrid para terminar de recuperarse.

Jota Cabrera, su mayor apoyo

Su pareja, José Luis Cabrera, ha sido su mayor apoyo durante estos días tan difíciles. Tanto que le hemos podido ver cada día a las puertas del hospital en el que está ingresada la periodista.

Jota Cabrera

Ambos se conocieron en 2021 y se hicieron grandes amigos, pero no fue hasta 2024 cuando salieron a la luz imágenes que confirmaban su relación. A día de hoy, el empresario canario es quien ocupa el corazón de Sara Carbonero y no se aparta de su lado. ¡Dale al play para enterarte de la última hora de salud de la periodista!

Sara Carbonero

