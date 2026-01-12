De pagar 1.200 a 1.700 euros de un día para otro: así suben los alquileres que se firmaron en pandemia

“La gran revisión”. Lo que podría parecer el título de una película distópica alude al momento en que 632.000 contratos de alquiler van a tocar a su fin. Será durante este 2026 y afectará a más de un millón y medio de personas. Siempre que el casero quiera subirse a la ola de ese 35% que ha aumentado el precio de la vivienda en estos cinco años. Desde que se firmaron aquellos contratos en post pandemia, cuando los precios se movían a la baja y miles de viviendas salieron del alquiler vacacional para entregarse a familias convencionales… hasta la locura de hoy.

Firmé hace cinco años por 1.350. Hoy está en el doble

Vamos a los datos estadísticos: el incremento medio en los alquileres será de 1.700 euros al año en España. 4.600 en casos como Baleares. Vamos a la calle. Pablo pagaba 1.200. Su casero ha decidido no renovarle el contrato que firmaron hace cinco años y cumple este año, por lo que ha buscado una casa similar: 1.700. Quinientos euros más al mes… en el mismo curso. ¿Quién puede soportarlo? la solución de Pablo es dedicar uno de los sueldos familiares por completo a la vivienda. Alicia ha corrido la misma suerte: su casera no le renueva el alquiler que firmaron en el 2021 por 1.350 euros.

Su piso, en pleno centro de Madrid, es inalcanzable hoy en día por aquel precio: “Ahora estará en el doble. La cosa es que no podemos acceder porque los contratos se hacen de temporada o turístico. Las personas que queremos un contrato estable no tenemos donde entrar” O sí. Pero pagando un 30% más, según María Matos, de Fotocasa: “Estamos en una situación crítica, una tormenta perfecta debida a la gran desigualdad entra la oferta y la demanda”. Asegura esta profesional que los pisos están un 60% por encima de la burbuja inmobiliaria del 2007. Burbuja sobre burbuja.

Me han ofrecido 10.000 euros por rescindir el alquiler, pero no me compensa

Matos apunta a tres “soluciones” ante la situación: renunciar a la emancipación y volver al hogar de los padres, compartir piso o salir de la ciudad sin solución de regreso. La subida desbocada de los precios de la vivienda anima a algunos caseros a ingeniar soluciones para rescindir contratos aún con dos o tres años por delante. Un bloque de inversión está comprando pisos en el bloque donde vive Irene, inquilina desde hace tres años. Le han ofrecido 10.000 euros por rescindir el contrato e irse. ¿Compensa? “No. Porque voy a tener que pagar un 50% más. No me resuelve nada”. Ni una inesperada propina de diez mil da ventaja para buscar de nuevo en la nueva selva del alquiler.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver 'Espejo Público' completo en AtresPlayer.