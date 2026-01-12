Muere un corredor de 30 años al cruzar la línea de meta en una carrera solidaria en Pulpí, Almería

Un deportista ha perdido la vida durante su participación en una carrera solidaria de la Geoda de Pulpí (Almería). Según detallan medios locales, el fallecido ha muerto tras cruzar la línea de meta. La carrera ha tenido lugar el pasado 11 de enero.

Tal y como informa La Voz de Almería, la víctima se trata de un joven de unos 30 años que ha fallecido tras sufrir un infarto.

Según fuentes de Protección Civil de Cuevas de Almanzora recogidas por el Diario de Almería, el correo se desplomó a las 9:30 horas de la mañana. Posteriormente, los sanitarios presentes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar sin éxito.

Con ello, la organización optó por suspender la carrera de forma inmediata en señal de respeto y el resto de actos previstos después de la prueba. La pérdida del hombre ha creado conmoción entre participantes, voluntarios y vecinos, según recoge Diario de Almería.

Por su parte, el consistorio, ha creado de la localidad almeriense de Pulpí ha decretado luto oficial con el que las banderas del consistorio ondearán a media asta. Asimismo, el Ayuntamiento de Pulpí ha trasladado su pésame a la familia, amigos, C.D. MTB y Trail Pulpí y a la comunidad deportiva local. "Pulpí hoy guarda silencio" termina el comunicado.

Muere un corredor de 60 años durante una prueba ciclista en Burgos

Esta no es la primera vez que ocurre un hecho similar. El pasado mes de octubre, un hombre de 60 años perdió la vida en la prueba deportiva en Salas de los Infantes, Burgos.

El hombre sufrió un desvanecimiento en plena prueba, lo que provocó el fallecimiento por causas naturales. Según plasma el Diario de Castilla y León, el servicio de Emergencias 112 de Castilla y León recibió el aviso a la 11:54 horas con el que se alertaba que los ciclistas de la prueba de BTT 42 kilómetros en e-bike se encontraba indispuesto.

Hasta el lugar de los hechos se trasladó un helicóptero medicalizado y otros miembros del servicio médico que no pudieron salvarle la vida. El participante fallecido era del municipio de Aranda de Duero. Tras el trágico desenlace, la prueba fue suspendida y se canceló la posterior entrega de trofeos. Asimismo, se procedió a un minuto de silencio en la plaza de la localidad en homenaje al fallecido ciclista.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.