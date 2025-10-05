Los últimos rumores sobre Lucas, de Andy y Lucas, que han provocado la respuesta de su entorno: ¿trata mal a su equipo?

Lucas, de Andy y Lucas, lleva en el ojo del huracán mediático varios meses. Todo empezó por su nariz, pero pronto se tornó en un cruce de acusaciones en el que se le señalaba de querer separarse de Andy por tener una mala relación.

Andy y Lucas, ¿mala relación?

El dúo está en plena gira de despedida, algo que ha avivado los rumores. Muchos creen que el final de Andy y Lucas viene porque en realidad no se llevan bien, pero su entorno ha salido a desmentirlo.

En Y ahora Sonsoles hablamos con Vanesa Uguina, amiga íntima de la mujer de Lucas, que asegura que ambos se llevan muy bien. Esta aclara que no hacen vida juntos, pero que sobre el escenario tienen buena sintonía y que se tienen mucho cariño.

Lucas, acusado de tratar mal a su equipo

Mariano Ruiz, músico que fue telonero del dúo, desvelaba en nuestro programa cómo se comportaba Lucas cuando caía el telón. "Flipé en colores con cómo Lucas trataba a los músicos y los portazos que pegaba", señaló. Según él, no solo tenía malos gestos hacia sus músicos, sino que además se apreciaba la falta de comunicación entre Andy y él.

Este testimonio no ha pasado desapercibido en el entorno de Lucas, que ha salido a desmentirlo. Tamara Gorro, que conoce tanto a Andy como a Lucas, asegura que este es una buena persona y que ambos se quieren mucho.

Continúan los rumores alrededor del grupo, que recorre la recta final hacia su despedida definitiva. ¿Responderá Lucas a las últimas polémicas?