Condenada por enviar una llamada de su exmarido por error: "Es imposible que lo escucharan porque no dio tiempo"
En plenos trámites de divorcio, Vanesa grabó una conversación de su exmarido con sus hijos. Por error, la envió por un grupo en el que no estuvo más de un minuto, pero ha sido condenada a dos años y medio de cárcel.
Un error de apenas unos segundos ha llevado a Vanesa ante el Tribunal Supremo. Esta ha sido condenada a dos años y medio por un delito de descubrimiento y revelación de secretos, después de enviar una llamada que grabó a su exmarido.
Todo comenzó cuando Vanesa vio que cada vez que su expareja hablaba por teléfono con su hijo, este se ponía a llorar. Para ver qué le decía durante aquellas llamadas, empezó a grabarlas. "Necesitaba saber cuál era el problema, por qué mi hijo se ponía a llorar", nos cuenta, "para estar segura de que mi hijo no corría peligro".
Un día, Vanesa envió por error una de esas llamadas por un grupo de padres del colegio. Al darse cuenta al instante, lo borró, pero alguien debió descargarlo y su exmarido se enteró. "Es imposible que se descargara el archivo porque no dio tiempo, nadie pudo escucharlo", señala Vanesa.
Tras toda una batalla judicial, Vanesa ha sido condenada a dos años y medio de prisión, mientras continúa sufriendo las presiones de su exmarido. "Esta es su venganza para que yo no pueda estar con mis hijos". ¿Recurrirá Vanessa esta última sentencia?
