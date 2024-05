Las últimas confesiones de Rosario Porto antes de quitarse la vida: "Tu incondicional amiga se caerá de nuevo"

El 18 de noviembre de 2020, Rosario Porto se quitó la vida en la cárcel de Brieva, en Ávila, después de 7 años en prisión repartidos en tres cárceles distintas y tras dos intentos de suicidio.

Lo tenía todo planificado: participó en el recuento de la mañana y estaba lista para ir al comedor, pero nunca llegó. Los funcionarios la encontraron ahorcada en su celda. "Me dijo: no me vas a volver a ver", aseguró María, la presa de confianza de la madre de Asunta, con la que hablamos en exclusiva.

Unas declaraciones que le hizo apenas unos días antes de ser trasladada a Brieva, el lugar donde comenzó su ocaso. En Y ahora Sonsoles hemos accedido en exclusiva a las cartas que Porto enviaba a su confidente en prisión. En ellas plasmó con su letra cómo se sentía en sus últimos días.

"Tu incondicional amiga se caerá de nuevo y, sin desearlo, por la ausencia de voluntad que produce la depresión, te dará la lata más de lo necesario", escribió, confesando así que estaba desatada, e incluso pidiendo perdón por los tachones. "Son un reflejo de mi convulso estado de ánimo", le dijo.

En las cartas también relató el infierno que le hacían pasar las demás presas, que, según contó, le robaban el tabaco y las tarjetas. "Por no hablar del encierro al que me he visto abocada", le confesó.

Rosario Porto solo confiaba en la receptora de estas cartas, María, su presa de confianza, a la que pedía que le prestara una tarjeta de teléfono para poder comunicarse.

Con ella, además, compartía los pocos momentos de afecto que tenía entre rejas. "Un fuerte abrazo y todo mi cariño", así se despedía Rosario Porto de su amiga, siendo estas sus últimas palabras. Seis meses después puso punto y final a su vida.