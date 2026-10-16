EN PLATÓ
Igor Yebra, el bailarín que convivió en secreto con la esclerosis: "Ahora que lo he contado me siento en paz"
Tras diez años conviviendo con la esclerosis múltiple en secreto, Ígor Yebra confiesa su lucha. Una enfermedad que, aunque le ha condicionado su carrera, no le ha impedido seguir bailando.
Publicidad
El bailarín Igor Yebra ha revelado que padece esclerosis múltiple desde 2015, una enfermedad que mantuvo en secreto durante años por miedo a que acabara con su carrera. Hoy, una vez retirado de la danza profesionalmente, utiliza su relato para ayudar a otros.
Los primeros síntomas aparecieron en 2013, cuando empezó a notar que su pierna izquierda no respondía igual. En 2021, el empeoramiento de su estado hizo más difícil ocultar la enfermedad.
Ahora, el artista bilbaíno cuenta su experiencia en su autobiografía, ¿Por qué somos tan tontos y no bailamos ya?, donde repasa su trayectoria internacional y su lucha personal. Una lucha marcada por los efectos de su enfermedad, que reconoce que a veces le provoca dificultades para caminar.
"Llevaba mucho tiempo pensando en contarlo y dije: ¿por qué no?", nos cuenta, "ahora me siento en paz, me he quitado un peso de encima".
Pese a los obstáculos, Yebra afronta esta etapa con una actitud positiva y sin victimismo. Su filosofía sigue siendo la misma: adaptarse a los cambios y seguir adelante. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!
Publicidad