Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EN PLATÓ

Igor Yebra, el bailarín que convivió en secreto con la esclerosis: "Ahora que lo he contado me siento en paz"

Tras diez años conviviendo con la esclerosis múltiple en secreto, Ígor Yebra confiesa su lucha. Una enfermedad que, aunque le ha condicionado su carrera, no le ha impedido seguir bailando.

Igor Yebra

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

El bailarín Igor Yebra ha revelado que padece esclerosis múltiple desde 2015, una enfermedad que mantuvo en secreto durante años por miedo a que acabara con su carrera. Hoy, una vez retirado de la danza profesionalmente, utiliza su relato para ayudar a otros.

Los primeros síntomas aparecieron en 2013, cuando empezó a notar que su pierna izquierda no respondía igual. En 2021, el empeoramiento de su estado hizo más difícil ocultar la enfermedad.

Ahora, el artista bilbaíno cuenta su experiencia en su autobiografía, ¿Por qué somos tan tontos y no bailamos ya?, donde repasa su trayectoria internacional y su lucha personal. Una lucha marcada por los efectos de su enfermedad, que reconoce que a veces le provoca dificultades para caminar.

"Llevaba mucho tiempo pensando en contarlo y dije: ¿por qué no?", nos cuenta, "ahora me siento en paz, me he quitado un peso de encima".

Pese a los obstáculos, Yebra afronta esta etapa con una actitud positiva y sin victimismo. Su filosofía sigue siendo la misma: adaptarse a los cambios y seguir adelante. ¡No te pierdas su entrevista en el vídeo de arriba!

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Igor Yebra

Igor Yebra, el bailarín que convivió en secreto con la esclerosis: "Ahora que lo he contado me siento en paz"

Siameses

La emoción de Damián, el hermano de los siameses fallecidos: "Mis padres están devastados"

Sol

Los vecinos de la Puerta del Sol denuncian que la acampada se ha convertido en un parque acuático

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas
Minuto a minuto

La Voz 2026, en directo: comienzan las penúltimas Audiciones a ciegas

Madrina
FALLECEN LOS SIAMESES

Hablamos con la madrina de los hermanos siameses fallecidos: "En su despedida habrá mariachis"

La ruleta de la suerte
Mejores momentos | 16 de octubre

Jorge, obligado a dar casi 6.000 euros en el último momento: “Te ha faltado tirárselo a la cara”

El marcador de Jorge era realmente espectacular y lo peor ha pasado cuando se acercaba el final de la prueba: ha caído en un Se lo doy.

Figaredo Vox en Espejo
LAS CRÍTICAS AL GOBIERNO

José María Figaredo (Vox): "Lo peor de Pedro Sánchez está por ver, todo con tal de seguir aferrado al poder"

El diputado por Vox en el Congreso, José María Figaredo, analiza los movimientos de Sánchez y habla de la solución a las pensiones y al alquiler en España.

Melody

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, recibimos la visita de Melody, la niña que se convirtió en estrella internacional

Jorge en La ruleta de la suerte

El “caos doméstico” hace ganar a Jorge más de 500 euros y llevarse el Supercomodín

Sandra en La ruleta de la suerte

“Estás atacada no, lo siguiente”: Sandra inaugura la ruleta por todo lo alto

Publicidad