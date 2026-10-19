Lola Índigo revela su desconocida experiencia en China y deja sorprendidos a los coaches de La Voz

Una de las grandes sorpresas de la quinta noche de Audiciones a ciegas de La Voz ha llegado con Lingyun Jiang. Su impresionante talento lírico ha conquistado a Mika, que ha decidido incorporarla a su equipo y ha intentado comunicarse con ella en chino.

Sin embargo, Lola Índigo también ha querido participar en la conversación y ha sorprendido a todos al revelar que había vivido en China. La artista ha demostrado que conoce algo de mandarín, descubriendo una faceta hasta ahora desconocida para sus compañeros.