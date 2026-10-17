Melody destapa el tabú y los prejuicios del embarazo: "Parece que te vas a quedar sin trabajo"

Acompañada por Sonsoles Ónega en el plató de Antena 3, la cantante Melody repasó el bonito momento personal que atraviesa tras haberse convertido en madre de su pequeño Cairo. Sin embargo, la artista no dudó en abordar la cara más amarga y las presiones sociales a las que se enfrentan las mujeres durante el embarazo.

A raíz de un fragmento de una entrevista previa que rescató el programa, la artista analizó los comentarios que tuvo que escuchar cuando se hizo público su embarazo, especialmente relacionados con su aspecto físico y su continuidad laboral.

"Con las mujeres, cuando van a ser madres, hay ese tabú de que parece que hay un prejuicio en el trabajo, de que te puedes quedar sin trabajo, de que no te quieran contratar o de 'a ver qué va a pasar, vas a coger kilos'", explicó Melody con firmeza en Y ahora Sonsoles.

La intérprete confesó que, aunque en un primer momento este tipo de comentarios e incertidumbres pueden doler, la ilusión por la llegada de su hijo estuvo por encima de cualquier crítica exterior: "En el momento te cae un poquito... no te cae muy bien, te hace un poquito de daño. Lo que pasa es que yo estaba tan ilusionada en lo que venía y en lo que tenía dentro de mí que, por supuesto, eso pasa a un segundo plano".

Una llamada a no "romantizar" ni juzgar la maternidad

Durante la conversación en Antena 3, la cantante quiso recalcar que la maternidad es un reto lleno de luces y sombras que requiere no engañar a nadie ni caer en idealizaciones. "Tampoco hay que romantizar tener un hijo; por supuesto que tiene sus cosas en las que hay momentos que dices 'trágame tierra', pero es un reto personal grande", subrayó Melody, recibiendo el aplauso y el respaldo unánime de Sonsoles Ónega y todo el equipo del programa.