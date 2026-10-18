De Taylor Swift a Kim Kardashian: El elenco de La bola negra conquista a las estrellas de Hollywood en la Academy Museum Gala

Javier Calvo y Javier Ambrossi han vivido una noche de auténtico lujo en Los Ángeles junto a Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Milo Quifes.

La bola negra continúa conquistando al público estadounidense tras el estreno de la película en la meca del cine. Y, ahora, los directores y protagonistas de la cinta han vivido una de las noches más exclusivas de Hollywood al asistir a la Academy Museum Gala 2026.

Por la alfombra roja han desfilado estrellas de cine, la música y el entretenimiento y el equipo de la película española, seleccionada para representar a España en los Oscar, ha coincidido con figuras como Taylor Swift.

Carlos González, Taylor Swift y Javier Ambrossi en la Academy Museum Gala | Instagram @carlogonzalezfdz

El grupo ha compartido en sus redes sociales algunos de los momentos más especiales de la velada, entre ellos su encuentro con Kim Kardashian o Ana de Armas.

Ana de Armas y Javier Calvo en la Academy Museum Gala | Getty Images

Uno de los momentos más comentados de la noche ha sido la actuación de Taylor Swift, que ha sorprendido a los asistentes al interpretar en directo Love Story, uno de los grandes éxitos de su carrera, con el que el grupo no se ha podido resistir a bailar y cantar a pleno pulmón.

Otros rostros conocidos con los que han intercambiado palabras han sido Jessica Lange, Hunter Schafer, Pamela Anderson, Diego Calva o Cara Delevingne.

Javier Ambrossi, Pamela Anderson, Jessica Lange y Javier Calvo en la Academy Museum Gala | Getty Images

Javier Calvo, Miguel Bernardeau, Javier Ambrossi, Carlos González, Hunter Schafer y Milo Quifes en la Academy Museum Gala | Getty Images

Cara Delevingne y Javier Calvo en la Academy Museum Gala | Instagram @miloquifes

Aparte de ellos, también han destacado figuras como Charlize Theron, John Carpenter, Demi Moore, Kate Hudson, Sabrina Carpenter, Andrew Garfield o Jacob Elordi.

La Academy Museum Gala llega en un momento especialmente importante para La bola negra, ya que busca consolidar su proyección internacional antes de la temporada de premios tras triunfar en cada festival al que han asistido.