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El secreto | Capítulo 7

Serhat le pide a Zeynep que no se enamore de él y ella lo desafía: “¿Por qué estás tan seguro?”

Zeynep se ha encontrado con Kader en el jardín y ha descubierto que Berrak está intentando hacer creer a la niña que no la quiere. La conversación con Serhat ha terminado llevando a ambos a hablar de sus sentimientos y de la posibilidad de enamorarse.

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Desirée Castillo
Desirée Castillo
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Kader se ha acercado a Zeynep y le ha contado algo que su madre le había dicho: Berrak le ha hecho creer que ella no la quiere y que solo está interesada en Serhat.

La joven se ha quedado muy afectada al escuchar las palabras de Kader. Inmediatamente, ha intentado tranquilizarla. “Tu madre se equivoca. ¿Cómo no voy a quererte? Yo te quiero muchísimo, amor”, le ha dicho mientras la abrazaba.

Cuando Kader se ha marchado, Zeynep le ha contado a Serhat lo ocurrido. No entiende cómo puede utilizar a su hija para intentar alejarla de la familia. “Esa mujer es muy peligrosa, Serhat. Está manipulando a Kader”, le ha advertido.

Pero la conversación ha tomado otro rumbo cuando Serhat ha hablado de los sentimientos de Zeynep. El empresario le ha pedido que tenga cuidado y que no termine enamorándose de él.

En ese momento, la florista ha intentado quitar importancia a sus palabras y ha dejado claro que no piensa enamorarse de él. Sin embargo, cada vez pasan más tiempo juntos y su relación se ha ido haciendo más cercana. ¿Está empezando Zeynep a sentir algo por Serhat aunque todavía no quiera admitirlo?

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