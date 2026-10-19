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Muere a los 40 años el exboxeador ruso Denis Boytsov

La causa de la muerte fue un coágulo de sangre, según señaló el padre de Denis Boytsov a la agencia rusa TASS.

Denis Boytsov, en un combate

Denis Boytsov, en un combate X: @Eliseevanews

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El exboexador ruso Denis Boytsov ha muerto a los 40 años a raíz de un coágulo de sangre, según ha confirmado su padre, Nikolai Boytsov, a la agencia rusa TASS.

"El coágulo de sangre se rompió. No se podía hacer nada, muerte instantánea. Tres minutos y ya está", explicó Nikolai Boytsov.

En 2015, el boxedor ruso sufrió graves lesiones en la cabeza y las manos en un accidente Berlín; fue encontrado inconsciente en el metro. Boytsov fue inducido a un coma, se le realizaron varias operaciones y llevó a cabo una rehabilitación en Alemania y, posteriormente, en Rusia, antes de retirarse del boxeo por las secuelas de lo ocurrido en Berlín-

Nacido el 14 de febrero de 1986 en Oryol, en la antigua Unión Soviética, Denis Boytsov comenzó a boxear a los cinco años y disputó 130 combates como amateur, ganando 115. En 2004, el púgil ruso dio el salto al boxeo profesional y ganaba sus primeros 20 combates, con 18 nocauts.

En 2006, ganó el título mundial juvenil de peso pesado del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) y en 2009 se hizo con el título intercontinental de la World Boxing Association (WBA) y el título europeo de peso pesado de la World Boxing Organization (WBO).

En el ring profesional, Denis Boytsov disputó 37 combates y ganó 36 victorias, 27 de ellas por nocaut.

"La WBA lamenta profundamente el fallecimiento de Denis Boytsov"

Denis Boytsov fue enterrado en la región de Oryol este domingo 18 de octubre. El promotor Vladimir Khrunov recordó el carisma de Denis Boytsov, lamentado su repentina muerte.

"Me lo encontré en Alemania. Lo que recuerdo es un carisma extraordinario, una educación extraordinaria. Siempre iba hacia adelante. Es una pena lo que le pasó", apuntó Khrunov a la agencia TASS.

La Asociación Mundial de Boxeo (WBA) lamentó la muerte de Denis Boytsov, recordando que fue campeón Intercontinental de la WBA.

"La WBA lamenta profundamente el fallecimiento de Denis Boytsov a la edad de 40 años. Un excampeón Intercontinental de la WBA y contendiente clasificado. La WBA extiende sus más sentidas condolencias a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanse en paz", indica la WBA Boxing en sus redes sociales.

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