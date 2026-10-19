El general retirado Ballesteros apunta a órdenes a la Guardia Civil durante la entrada masiva en Ceuta: "Había que evitar que muriera alguien por aplastamiento"

Denominado por muchos como el 'vídeo de la vergüenza' de Ceuta, 'El Español' ha difundido unas imágenes en las que, según informa el medio, la Policía Nacional intentaba contener a los migrantes que llegaban a la ciudad durante la entrada masiva del pasado 30 de julio. Sin embargo, estos se agolpaban junto a la valla hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil que, según la información publicada, llevaban órdenes directas del Gobierno para abrir las puertas y permitir la entrada de los migrantes. Las imágenes podrían evidenciar una falta de coordinación entre ambos cuerpos policiales, que habría derivado en un enfrentamiento entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.

"Había que evitar que muriera por aplastamiento alguien"

Para el general retirado Miguel Ángel Ballesteros, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional y general de brigada de Artillería, se trata de "una medida que faltaba". A su juicio, "había que evitar que muriera por aplastamiento alguien". Sin embargo, sostiene que "al comandante militar de Ceuta no le dieron la orden de poner esa barrera de contención, de manera que no entraran por tierra". Como consecuencia, explica, los migrantes entraron "en avalancha", con el agravante de que "se corre la voz por Castillejos, a tres kilómetros de El Tarajal, de que la frontera está abierta".

"Se han quedado más de veinte mil"

Según el exgeneral, fue entonces cuando muchas personas "dejan lo que están haciendo en ese momento" para intentar entrar en Ceuta. "La gran parte de los que entraron así, suponemos que son también los que salieron", apunta Ballesteros, que añade: "Pero otros muchos se han quedado, se calcula que más de veinte mil".

Esta última cifra, ofrecida por Ballesteros, difiere de los datos que ha facilitado hasta ahora el Gobierno y hace referencia a una ciudad desbordada.

El CNI alertó de llamamientos en redes sociales antes de la entrada masiva

Ante los interrogantes sobre lo ocurrido durante la entrada masiva, el CNI advirtió de llamamientos en chats con 180.000 seguidores, mientras que desde la Delegación del Gobierno se cuestionó la magnitud de esa cifra.

Antena 3 Noticias ha tenido acceso al informe definitivo que el CNI entregó a la jueza María Tardón, de la Audiencia Nacional, y que recoge conversaciones relevantes sobre los días previos a la entrada masiva. El documento plantea preguntas sobre la respuesta de las autoridades y la coordinación entre la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Uno de los datos destacados aparece en la página 11 del informe. El CNI alertó el 29 de julio, un día antes de la entrada masiva, de un mensaje difundido en redes sociales: "Hay un llamamiento para asalto por valla y mar mañana a las 20h. Dos grupos diferentes con un total de 180.000 seguidores".

"El aviso era más que suficiente como para que se adoptaran todas las medidas"

El entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta preguntó "si no era un poco exagerada esa cifra". El CNI respondió: "Aunque solo hubiera un 10% que intentara acceder, el volumen de migrantes podría ser superior al registrado en 2021", cuando se produjo otra entrada masiva en la ciudad.

Para Ballesteros, el aviso era suficientemente importante. "Absolutamente. Es más que suficiente como para que se adoptaran todas las medidas oportunas y más teniendo en cuenta lo que había pasado en 2021, que entraron diez mil", afirma.

"El Gobierno pensó: Marruecos seguro que no lo permite, pero no fue así"

El exgeneral considera que no se adoptaron las medidas necesarias por la relación entre España y Marruecos tras el reconocimiento de la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental como opción preferente para resolver el conflicto. "Creo que el Gobierno pensó: Marruecos seguro que no permite, después del regalo tan enorme que le he hecho, no lo va a permitir. Pero no fue así. Eso fue no conocer a Marruecos", sostiene.

La sucesión de acontecimientos también tiene una derivada política. Según 'El Mundo', el dossier perjudica al Gobierno, pero exime a la ministra de Defensa, Margarita Robles. Por su parte, 'ABC' ha publicado un análisis sobre lo que califica como una "batalla híbrida de Marruecos contra España", en la que incluye el uso de la inmigración, la pasividad de la Gendarmería, la presencia de militares encubiertos, el paso de fragatas y la actividad en redes sociales.

Ante la pregunta de cuál debería ser la respuesta del Gobierno si España estuviera siendo víctima de una guerra híbrida, Ballesteros ha recordado que la Estrategia de Seguridad Nacional de 2021 ya aborda las estrategias híbridas.

Posible estrategia híbrida de Marruecos

Sobre los partes de lesiones que el hospital de Ceuta ha remitido al juzgado, correspondientes a migrantes que aseguran haber sido agredidos por militares, Ballesteros sostiene que "estamos ante una estrategia híbrida por parte de Marruecos".

"Me consta que los mandos de Ceuta y Melilla están permanentemente insistiendo en el comportamiento que tienen que tener los soldados y su trato con los inmigrantes", afirma.

En esa línea, defiende la profesionalidad de los militares y plantea que las denuncias podrían formar parte de una estrategia de desinformación: "Si mis mandos me dicen que cuidado con el trato, si voy a dar una paliza a alguien, no me pongo el uniforme". Y añade: "Si uno quiere comprar uniformes militares de camuflaje, los compra, es muy fácil".

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