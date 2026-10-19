"En una campaña el protagonista tiene que ser el ciudadano, nunca el político": un consultor político, sobre el beso de Pedro Sánchez a Begoña

Un beso, una declaración de amor y un mensaje político. Pedro Sánchez eligió el escenario de Fuenlabrada para protagonizar una de las imágenes más comentadas de la precampaña. Acompañado por su mujer, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno le agradeció públicamente su apoyo y aseguró que ambos están "más unidos y somos más fuertes que nunca", antes de cerrar con un "te quiero" ante los aplausos de los asistentes.

La escena no ha pasado desapercibida y ha abierto el debate sobre la utilización de la vida personal y las emociones en la comunicación política. Para el consultor político César Calderón, el PSOE se enfrenta a un reto clave: movilizar a los votantes progresistas que podrían quedarse en casa el próximo 29 de noviembre. Según su análisis, entre 1,4 y 2 millones de electores estarían en esa situación, una cifra que atribuye a las encuestas.

Calderón considera que el partido tratará de activar todos los recursos a su alcance para conseguir que esos votantes acudan a las urnas. En ese contexto, interpreta la presencia de Begoña Gómez y la imagen de Sánchez como un hombre enamorado como elementos dirigidos a conectar emocionalmente con una parte del electorado. Se trata de una lectura de la estrategia socialista que pone el foco en la capacidad de los gestos personales para reforzar la identificación con el candidato.

Comparaciones con los Kirchner y los Obama

El consultor va más allá y establece un paralelismo con la campaña de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina "no es que sea parecida la campaña de Cristina Kirchner a la de Sánchez, es que la ha copiado", afirma. Calderón distingue, no obstante, ambos contextos: la campaña argentina estuvo marcada por el duelo por la muerte de Néstor Kirchner, mientras que en el caso español el protagonismo recae en la relación de Sánchez con su esposa.

"No es que sea parecida a la campaña de Cristina Kirchner, es que la ha copiado"

También compara la estrategia con la campaña de Barack Obama en Estados Unidos, aunque señala una diferencia fundamental entre ambas. A su juicio, mientras en la campaña estadounidense el protagonista era el pueblo americano, en la de Sánchez el foco se sitúa en el propio presidente del Gobierno. Una distinción que, para el consultor, resulta determinante a la hora de valorar la eficacia de una campaña electoral.

"Una campaña, si quiere tener éxito, el protagonista siempre tiene que ser el ciudadano, nunca el político", concluye Calderón. Con las elecciones del 29 de noviembre en el horizonte, el PSOE busca movilizar a su electorado y convertir la emoción en un elemento de conexión con los votantes. La incógnita es si imágenes como la de Sánchez y Begoña Gómez lograrán trasladar ese impacto mediático a las urnas.

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