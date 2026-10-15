Fallecen los hermanos siameses José Luis y José Armando: todos los detalles, esta tarde en Y ahora Sonsoles

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses que visitaron el mes pasado nuestro plató, han fallecido. Uno de ellos ha sufrido un problema de corazón y ha terminado con la vida de ambos.

Ambos nacieron unidos por el tórax y compartían el intestino y el hígado. El médico les dio una esperanza de vida de apenas unos meses, pero lograron estar juntos 27 años.

Hoy, recordamos el mensaje de vida y de esperanza que José Luis y José Armando lanzaban a través de sus redes. Un mensaje que quedará para siempre marcado en quienes les conocieron. ¡A partir de las 17:00 horas, todos los detalles en Antena 3!