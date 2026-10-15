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Fallecen los hermanos siameses José Luis y José Armando: todos los detalles, esta tarde en Y ahora Sonsoles

Apenas un mes después de visitar nuestro plató, los hermanos siameses José Luis y José Armando Cevallos han fallecido. Una noticia inesperada que llega tras cumplir 27 años.

José Armando y José Luis

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

José Luis y José Armando Cevallos, los hermanos siameses que visitaron el mes pasado nuestro plató, han fallecido. Uno de ellos ha sufrido un problema de corazón y ha terminado con la vida de ambos.

José Armando y José Luis

Ambos nacieron unidos por el tórax y compartían el intestino y el hígado. El médico les dio una esperanza de vida de apenas unos meses, pero lograron estar juntos 27 años.

Hoy, recordamos el mensaje de vida y de esperanza que José Luis y José Armando lanzaban a través de sus redes. Un mensaje que quedará para siempre marcado en quienes les conocieron. ¡A partir de las 17:00 horas, todos los detalles en Antena 3!

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